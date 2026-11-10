Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović govorio je o fudbalerima iz dijaspore koji su "zavlačili" državni tim i pokušali da dobiju bolje uslove u nekoj drugoj reprezentaciji.
Fudbalski savez Srbije (FSS) prati veliki broj fudbalera iz dijaspore koji bi mogli da zaigraju za srpski državni tim, ali nažalost u mnogim situacijama čuli smo "ne". Posljednji primjer igrača koga je Srbija "ukrala" drugoj reprezentaciji je Lazar Samardžić, prije toga znamo za Zdravka Kuzmanovića i Miloša Veljković, ali su neki drugi birali jače i kvalitetnije timove. Ostala je tako bez velikog broja fudbalera u prethodnom periodu i to boli.
"Niko to ne radi zato što ga ranije nismo zvali da igra za nas", objašnjava Veljko Paunović za "Žurnal": "Mnogo njih odraste u drugoj zemlji, klubovi u ranoj mladosti počnu da ih kaparišu sa različitim beneficijama. Postoje zemlje koje ne dozvoljavaju dvojno državljanstvo. Oni kad uđu u njihov sistem budu njegovani".
Veljko Paunović: "Neki su trgovali pozivima za reprezentaciju Srbije"
"Imali smo i slučajeve da se trgovalo sa pozivima. Mi nekoga pozovemo, a on ode u tu zemlju i traži bolje uslove da bi igrao za njih. Zvali smo one za koje mislimo da vrijede, nije svako iz dijaspore kandidat za reprezentaciju. Držimo i do sebe, imamo ovdje igrače koji se bore i žele da budu reprezentativci. Stvari moraju da se rade strateški. Ne može neko da igra za nekoga ako se ne osjeća da tu pripada i to nije slučaj samo kod nas".
Stranci u Superligi?
Veljko Paunović trudi se da isprati što je više moguće utakmica Superlige, pa tako često i poziva fudbalere iz našeg fudbala u državni tim. Ipak, sve više se kritikuje i neuobičajeno veliki broj stranaca u svim ekipama.
"Cijelu igračku karijeru bio sam stranac, bilo bi licemjerno da sam protivnik njihovog dovođenja. Ako radimo sistemski oni mogu dosta da nam pomogne. Fudbal se igra mulktikulturalno, može mnogo da se nauči od svih. Ako to pretočimo u model po kojem ćemo da dobijemo bolje naše igrače, svakako da ćemo imati benefit", rekao je Paunović i dodao: "Svakom pojedincu znači da se takmiči sa drugačijim igračima, nauči neki novi dribling. Sve je to bogatstvo. Treba poštovati različita opredjeljenja klubova, onih koji dovode više stranaca, kao i onih koji se oslanjaju na svoje akademije. Neophodno je da bolje profilišemo šta želimo".
Ko je sve odbio Srbiju?Izvor: MN PRESS
Mnogi talentovani fudbaleri srpskog porijekla izgradili su, nažalost, reprezentativne karijere u drugim državama. Aleksandar Pavlović, prvotimac Bajerna, izabrao je Njemačku u kojoj je odrastao, naglasivši da to nije odluka protiv Srbije, već u korist Njemačke. Istim putem je ranije išao i Marko Marin.
Austrija je prisvojila najviše srpskih igrača; Marko Arnautović je prvobitno želio dres Srbije, ali poziv nije stigao, pa je postao apsolutna legenda Austrije. Za tu selekciju igraju ili su igrali i Saša Kalajdžić, Aleksandar Dragović i Vasilije Marković.
Bojan Krkić je 2008. godine odbio poziv Radomira Antića izabravši Španiju, čije boje brani i Stefan Bajčetić.Lijanko Vojinović je bio u mlađim selekcijama Srbije prije prelaska u Brazil, dok Miloš Kerkez iz Vrbasa igra za Mađarsku jer ga Srbija nije zvala, a znamo i za primjer golmana Mileta Svilara koji je pokušao da "prebjegne" u reprezentaciju Belgije, međutim propisi FIFA su ga u tome spriječili.