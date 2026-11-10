Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović govorio je o fudbalerima iz dijaspore koji su "zavlačili" državni tim i pokušali da dobiju bolje uslove u nekoj drugoj reprezentaciji.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Fudbalski savez Srbije (FSS) prati veliki broj fudbalera iz dijaspore koji bi mogli da zaigraju za srpski državni tim, ali nažalost u mnogim situacijama čuli smo "ne". Posljednji primjer igrača koga je Srbija "ukrala" drugoj reprezentaciji je Lazar Samardžić, prije toga znamo za Zdravka Kuzmanovića i Miloša Veljković, ali su neki drugi birali jače i kvalitetnije timove. Ostala je tako bez velikog broja fudbalera u prethodnom periodu i to boli.

"Ni­ko to ne ra­di za­to što ga ra­ni­je ni­smo zva­li da igra za nas", objašnjava Veljko Paunović za "Žurnal": "Mno­go njih od­ra­ste u drugoj ze­mlji, klu­bo­vi u ra­noj mla­do­sti poč­nu da ih ka­pa­ri­šu sa raz­li­či­tim be­ne­fi­ci­ja­ma. Po­sto­je ze­mlje ko­je ne do­zvo­lja­va­ju dvoj­no dr­ža­vljan­stvo. Oni kad uđu u nji­hov si­stem bu­du nje­go­va­ni".

Vidi opis Veljko Paunović: "Neki su trgovali pozivima za reprezentaciju Srbije" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

"Ima­li smo i slu­ča­je­ve da se tr­go­va­lo sa po­zi­vi­ma. Mi ne­ko­ga po­zo­ve­mo, a on ode u tu ze­mlju i tra­ži bo­lje uslo­ve da bi igrao za njih. Zva­li smo one za ko­je mi­sli­mo da vrije­de, ni­je sva­ko iz di­ja­spo­re kan­di­dat za re­pre­zen­ta­ci­ju. Dr­ži­mo i do se­be, imamo ov­dje igra­če ko­ji se bo­re i že­le da bu­du re­pre­zen­ta­tiv­ci. Stva­ri mo­ra­ju da se ra­de stra­te­ški. Ne mo­že ne­ko da igra za ne­ko­ga ako se ne osje­ća da tu pri­pa­da i to ni­je slu­čaj sa­mo kod nas".

Stranci u Superligi?

Veljko Paunović trudi se da isprati što je više moguće utakmica Superlige, pa tako često i poziva fudbalere iz našeg fudbala u državni tim. Ipak, sve više se kritikuje i neuobičajeno veliki broj stranaca u svim ekipama.

"Cije­lu igrač­ku ka­ri­je­ru bio sam stra­nac, bi­lo bi li­ce­mjer­no da sam pro­tiv­nik nji­ho­vog do­vo­đe­nja. Ako ra­di­mo si­stem­ski oni mo­gu dosta da nam po­mog­ne. Fud­bal se igra mulk­ti­kul­tu­ral­no, mo­že mno­go da se na­u­či od svih. Ako to pre­to­či­mo u mo­del po ko­jem će­mo da do­bi­je­mo bo­lje na­še igra­če, sva­ka­ko da će­mo ima­ti be­ne­fit", rekao je Paunović i dodao: "Sva­kom po­je­din­cu zna­či da se tak­mi­či sa dru­ga­či­jim igra­či­ma, na­u­či ne­ki no­vi dri­bling. Sve je to bo­gat­stvo. Tre­ba po­što­va­ti raz­li­či­ta opre­dje­lje­nja klu­bo­va, onih ko­ji do­vo­de vi­še stra­na­ca, kao i onih ko­ji se osla­nja­ju na svo­je aka­de­mi­je. Neo­p­hod­no je da bo­lje pro­fi­li­še­mo šta že­li­mo".

Ko je sve odbio Srbiju?

Izvor: MN PRESS

Mnogi talentovani fudbaleri srpskog porijekla izgradili su, nažalost, reprezentativne karijere u drugim državama. Aleksandar Pavlović, prvotimac Bajerna, izabrao je Njemačku u kojoj je odrastao, naglasivši da to nije odluka protiv Srbije, već u korist Njemačke. Istim putem je ranije išao i Marko Marin.

Austrija je prisvojila najviše srpskih igrača; Marko Arnautović je prvobitno želio dres Srbije, ali poziv nije stigao, pa je postao apsolutna legenda Austrije. Za tu selekciju igraju ili su igrali i Saša Kalajdžić, Aleksandar Dragović i Vasilije Marković.

Bojan Krkić je 2008. godine odbio poziv Radomira Antića izabravši Španiju, čije boje brani i Stefan Bajčetić.Lijanko Vojinović je bio u mlađim selekcijama Srbije prije prelaska u Brazil, dok Miloš Kerkez iz Vrbasa igra za Mađarsku jer ga Srbija nije zvala, a znamo i za primjer golmana Mileta Svilara koji je pokušao da "prebjegne" u reprezentaciju Belgije, međutim propisi FIFA su ga u tome spriječili.