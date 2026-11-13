Florijan Virc očekuje potpuno drugačiju Srbiju: "Biće mnogo agresivniji nego u Minhenu"

Florijan Virc je pričao o reprezentaciji Srbije pred meč na Marakani i očekuje reakciju ekipe Veljka Paunovića

Izvor: MN PRESS

Fudbaler Njemačke Florijan Virc rekao je da će Srbija igrati agresivnije nego u Minhenu, ali je istakao da će on i njegovi saigrači probati da "orlovima" što manje prepuste loptu. Očekuje da će biti promjena u timu "orlova" i da će da pokažu drugačiju partiju na "Marakani" u meču u kom će na tribinama da budu djeca zbog prethodne kazne.

"Imam osjećaj da smo se nekako bolje uigrali i da smo dobro radili na treningu. Biće bitno da izađemo sa voljom na teren i sa uvjerenjem u pobjedu i strašću. Nadam se da da tako možemo da pobijedimo Srbiju jer je naš kvalitet u igračima i onda sve zavisi od naše želje", rekao je Virc na konferenciji za medije.

Fudbaler Liverpula je bio strelac u pobedi nad Srbijom (2:0) prošlog mjeseca, ali ne misli da će meč na stadionu "Rajko Mitić" biti sličan okršaju u Minhenu.

"Srbija će igrati agresivnije, ali i mi ćemo pokušati isto. U Minhenu smo od prve sekunde znali šta radimo, nismo dali rivalu da dođu do lopte. To ćemo probati da ponovo uradimo", zaključio je Virc.

Utakmica Srbija - Njemačka, u okviru petog kola Grupe A2 Lige nacija igra se u danas 13. novembra od 20 i 45 na stadionu "Rajko Mitić". Srbija u meč ulazi sa posljednjeg mjesta i bez boda, Njemačka je treća sa pet.

(TAČNO/MONDO)