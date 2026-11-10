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Ni Filip Kostić ne igra za Srbiju: Veljko Paunović prekomandovao igrača iz mlade reprezentacije

Ni Filip Kostić ne igra za Srbiju: Veljko Paunović prekomandovao igrača iz mlade reprezentacije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Loše vijesti za reprezentaciju Srbije, Veljko Paunović ne može da računa na jednog od najiskusnijih.

Ni Filip Kostić ne igra za Srbiju Izvor: Grzegorz Wajda/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novi udarac za fudbalsku reprezentaciju Srbije! Jedan od najiskusnijih sa spiska Veljka Paunovića Filip Kostić neće moći da pomogne saigračima u mečevima Lige nacija protiv Njemačke i Grčke, a razlog je povreda.

Kako navode iz FSS-a, i pored toga, u utorak prije podne došao je u Sportski centar FSS u Staroj Pazovi da se javi selektoru, pozdravi drugove i pruži im podršku pred dva važna izazova.

Tom prilikom obavio je i preglede sa ljekarskim timom reprezentacije. Kostić je objasnio prirodu povrede i izrazio nadu da će se uskoro vratiti na teren.

"Imam mali hematom na desnoj nozi. Nije ništa strašno, potrebno je da nekoliko dana mirujem i nadam se da ću se što prije vratiti na teren. Iskreno, nisam očekivao da će tako biti, nisam imao takav osjećaj, ali je doktor poslije detaljnijih pregleda preporučio mirovanje. Dobro je što smo otkrili na vrijeme, tako da se vraćam brzo", rekao je Kostić.

Poslije povrede Filipa Kostića, selektor Veljko Paunović prekomandovao je iz U-21 u A reprezentaciju Stefana Bukinca, fudbalera Jang Bojsa koji igra na poziciji lijevog beka.

Izvor: MN PRESS

Ko još ne igra u Ligi nacija?

Srbija će biti i te kako oslabljena u Ligi nacija, pošto se neki od najvažnijih igrača iz različitih razloga nisu odazvali selektoru. Najviše je odjeknulo "ne" Dušana Vlahovića, ali srpski tim i dalje ima kvalitetne napadače u napadu koji mogu da nadomjeste njegov izostanak.

Odranije je poznato da Strahinja Pavlović i Aleksa Terzić ne igraju zbog povreda, a Kostićev izostanak je svakako jedan od najvećih hendikepa. Koliko njegovo prisustvo znači ekipi i van terena, potvrdio je kapiten Dušan Tadić.

"On ima poseban osjećaj za reprezentaciju i mnogo voli da igra za svoju zemlju. Znam koliko mu je krivo što sada ne može da bude sa nama, ali je dobro što je došao. Taj odnos prenosi i na mlađe naraštaje. Nedostajaće nam i na terenu i van njega, pogotovo meni, ali i svima. Osjeća dres reprezentacije onako kako treba da se osjeća", poručio je Tadić.

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Tagovi

orlovi Srbija Liga nacija Filip Kostić

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