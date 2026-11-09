Reprezentacija Srbije dobila je novog igrača Miljana Krpića, koji se istakao u Đeru i očekuje se da pomogne timu.

Izvor: Romans Koksarov / Zuma Press / Profimedia

Reprezentacija Srbije se priprema za nove mečeve u Ligi nacija, a kako su "otkazi" u timu Orlova postali česti, Veljko Paunović je morao da reaguje. Na kraju, u tim je stigao igrač koji nosi dres mađarskog šampiona Đera Miljan Krpić (23), a onima koji su pomno pratili srpski fudbal poznat je i u dresovima Voždovca i TSC-a.

Nakon što Strahinja Pavlović zbog povrede nije mogao da se odazove pozivu selektora Paunovića, na spisku se našao Miljan Krpić. Momak rođen u Vrbasu je zamjena za iskusnog fudbalera Milana, pa iako ima 23 godine očekuje se da će biti od pomoći reprezentaciji Srbije.

Vidi opis Ko je Miljan Krpić? Mađari htjeli da ga "otmu" Srbiji, a u Đeru mu dali kapitensku traku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

"Aleksa Terzić se javio, ima upalu odnosno infekciju zbog koje neće biti uz reprezentaciju. Strahinja Pavlović usljed udarca u bubreg na posmatranju, danas treba da se obave još neke dodatne analize, nekim čudom bih volio da nam se priključi, zato smo naknadno pozvali Miljana Krpića iz Đera", rekao je selektor Paunović na konferenciji za štampu za momka koji za Đer igra od 2024, a kako stvari stoje u ovom timu će biti do 2029, jer je nedavno produžio ugovor.

Momak rođen u Vrbasu možda nije poznat širokoj javnosti u Srbiji, ali onima koji su pomno pratili domaće šampionate pamte ga iz utakmice TSC-a i Voždovca. Važno je istaći da se novi igrač reprezentacije Srbije već izborio za mjesto u Đeru, što je bio dovoljan okidač Paunoviću da primijeti ovog momka.

Vidi opis Ko je Miljan Krpić? Mađari htjeli da ga "otmu" Srbiji, a u Đeru mu dali kapitensku traku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Krpić dres Đera nosi još od 2024. i gotovo sve vrijeme igra u prvoj postavi mađarskog šampiona. Osim u jesen 2025, kad nije bio u prvih 11, u svim ostalim periodima je i te kako bio igrač na kojeg se računalo od prvog minuta, a sad ponosno nosi i kapitensku traku. Ferencvaroš je u januaru poslao ponudu Đeru za talentovanog Srbina koja je iznosila 1.500.000 evra, plus 500.000 kroz bonuse, ali s druge strane nije bilo potvrdnog odgovora. Zbog dobrih mečeva, pojavilo se i interesovanje Mađarske, koja je još jednom željela da "otme" igrača Srbiji.

"Krpića smo pratili nekoliko mjeseci i shvatili smo da nam nedostaje takav igrač u timu. Međutim, poziv za martovske mečeve nije dobio zbog pravila FIFA, nije mogao da igra - da je situacija bila drugačija pozvali bismo ga. Nastavićemo da pratimo situaciju i pokušaćemo da riješimo taj problem", rekao je selektor Mađarske Marko Rosi.

Krpić je u dosadašnjem toku sezone odigrao 20 utakmica, uspio je čak da postigne i dva gola i jednu asistenciju.

Zašto Mađarska nije mogla da dovede Krpića?

Iako je interesovanje postojalo, reprezentacija Mađarske nije mogla da računa na Krpića jer FIFA pravila nalažu da igrač koji nema porodične veze sa dotičnom državom nacionalni tim može da promijeni samo ako pet godina živi u toj zemlji.

Iako je fudbaler u Mađarskoj, Krpić nije imao dovoljan staž, ali kako stvari stoje - do promjene reprezentacije neće doći. Veljko Paunović i FSS su reagovali i riješili da dovedu momka na kojeg Orlovi i te kako računaju u narednim mečevima Lige nacija.

Ko je na spisku reprezentacije Srbije?

Selektor reprezentacije Srbije Veljko Paunović trenutno računa na sljedeće igrače za naredna dva meča Lige nacija:

GOLMANI: Vanja Milinković-Savić (Napoli), Đorđe Petrović (Bornmut), Filip Stanković (Venecija), Dragan Rosić (Vojvodina).

ODBRANA: Kosta Nedeljković (Rendžers), Stefan Gudelj (Crvena zvezda), Strahinja Eraković (Samsunspor), Nikola Milenković (Notingem Forest), Srđan Babić (Spartak Moskva), Nikola Simić (Partizan), Miljan Krpić (Đer), Petar Sukačev (Vojvodina).

VEZNI RED: Nemanja Maksimović (Šabab Al-Ahli), Aleksandar Stanković (Inter), Andrija Živković (PAOK), Filip Kostić (PSV Ajndhoven), Sergej Milinković-Savić (Al-Hilal), Lazar Samardžić (Atalanta), Dušan Tadić (NEC Najmehen), Saša Lukić (Ipsvič), Vanja Dragojević (Rendžers), Vasilije Kostov (Crvena zvezda), Vladimir Lučić (Crvena zvezda), Stefan Džodić (Almerija).

NAPAD: Aleksandar Mitrović (Al-Rajan), Luka Jović (AEK), Mihajlo Cvetković (Anderleht).

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!