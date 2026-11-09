Fudbalska reprezentacija Srbije se suočava sa problemima zbog čestih otkazivanja Dušana Vlahovića, koji nije igrao od kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. U posljednjih 20 okupljanja, izostao je sa devet. Da li ga treba opet zvati?

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Fudbalska reprezentacija Srbije biće i na ovom okupljanju bez Dušana Vlahovića i čini se da zbog toga Veljko Paunović polako gubi strpljenje. Prvi put od kada je na klupi "orlova", Paunović je rekao da ne želi više iko da se krije iza njegovih leđa, nadajući se da će ga selektor braniti u javnosti za svaku odluku, tako da je, između redova, poslao poruku reprezentativcima Srbije koji su olako shvatili dres sa državnim grbom.

Ovoga puta Vlahović ne izostaje zbog povrede, koja je prethodni put magično nestala čim se završila reprezentativna pauza pa je odmah obukao dres Bešiktaša, nego zbog - privatnih razloga. Kako je u pitanju vrlo uopšteno obrazloženje koje stiže na dan okupljanja državnog tima, teško da može bilo šta sem spekulacija, ono što je najmanje potrebno reprezentaciji Srbije.

Šta je Vlahović rekao Paunoviću?

Vidi opis Gospodine Vlahoviću, zašto ne igrate za Srbiju? Nije reprezentacija usputna stanica Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

"Vlahović mi je rekao da ima privatnu situaciju i zato mu je potrebno vrijeme. Sve ostalo ne bi bilo okej da kažem...", naglasio je selektor Veljko Paunović koji je naglasio da "ne bi bilo u redu stavlja riječi u njegova usta".

"Trebalo bi da pitate Dušana Vlahovića ako je spreman da odgovori. Gubitak za nas, ali i prilika za druge igrače da pokažu spremnost, odanost i pripadnost reprezentaciji", pomirljivo je rekao Veljko Paunović koji je potom naglasio da mu je ovo opet napravilo problem kada je u pitanju sastavljanje tima.

Za sada, Vlahović se nije oglašavao na ovu temu i pitanje je da li će, pošto je i u prethodnim sličnim situacijama - a bilo ih je - radije birao da ćuti i da se sve zaboravi, dok se ponovo ne odluči da obuče dres reprezentacije.

Deveti put rekao "ne" od Katara

Dušan Vlahović ima 26 godina i do sada je odigrao samo 41 utakmicu za reprezentaciju Srbije, što nije ni blizu koliko se moglo očekivati od igrača njegovog kvaliteta, renomea i tržišne cijene. Posebno je zabrinjavajuće da Vlahović otkazuje sve češće, baš u trenucima kada se od njega očekuje da bude novi lider - umjesto Mitrovića, Tadića i drugih.

Od Svjetskog prvenstva u Kataru, ovo je 20 okupljanje reprezentacije Srbije i na čak devet se Dušan Vlahović nije pojavio, dok je jednom morao i da se povuče usred takmičenja, poslije prvog meča u ciklusu.

Zašto je Vlahović sve otkazivao?

Zbog povrede prepona je u junu 2023. godine otkazao Piksiju za mečeve protiv Jordana i Bugarske, a potom je propustio kvalifikacione mečeve sa Mađarskom i Crnom Gorom zbog bolova u donjim leđima. Poslije se to u martu 2024. godine protiv Rusije i Kipra pogoršalo, odnosno otkazao je Piksiju zbog leđa:

"Pozdravio vas je Vlahović, pošto i on ne dolazi. Ima strahovite bolove u leđima. Razgovarali smo i juče i danas. Cijele nedjelje je bio pod terapijama i lijekovima. Nekako su ga spremili da odigra ovu utakmicu. Htio je da dođe na pregled, ali vjerujem igračima. Nema potrebe da ga maltretiramo. Bolje da ga bole sada leđa nego u junu", rekao je Stojković.

I bio je spreman za jun, ali nije za jesen 2024. godine. U septembru i oktobru u Ligi nacija (mečevi sa Španijom, Danskom i Švajcarskom) je otkazao zbog porodičnih razloga, odnosno navodnog raskida s djevojkom. Kao što je već poznato, pred mečeve u Ligi nacija u septembru i oktobru ove godine, otkazao je zbog povrede koju je zaradio u Bešiktašu, a odmah poslije pauze je igrao za klub.

Neće igrati godinu i po dana za Srbiju

Izvor: MN PRESS

Posljednji meč koji je Dušan Vlahović igrao za Srbiju bio je onaj prvi koji je Veljko Paunović imao na klupi "orlova". Bilo je to u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo protiv Engleske, kada su "orlovi" imali još teorijsku šansu da možemo da prođemo dalje, dok se potom povukao sa meča protiv Letonije. Od tada, Vlahović nije igrao i neće ga biti sve do marta i novog ciklusa.

To je još jedan dokaz koliko stvari u srpskom fudbalu moraju da se mijenjaju, kao i da ne može da se ostavi samo "pola srca" na terenu.

Da li ga treba zvati opet?

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Na ovom okupljanju reprezentacija Srbije imaće na raspolaganju Mihajla Cvetkovića, Luku Jovića i Aleksandra Mitrovića koji nisu pravili problem i prihvatali su poziv u državni tim, pa je pitanje i kako će se ponašati kada se za godinu i po dana (ako bude htio) Dušan Vlahović vrati u državni tim.

Da li tu treba biti otvoren, prihvatiti ga raširenih ruku? Ili pak na njemu treba praviti primjer kako bi reprezentacija Srbije došla do kulta, gdje to neće biti usputna stanica? To je odluka koju Paunović mora da donese.

Uostalom, Paunović je sam donio odluku da govori u ime Dušana Vlahovića i to u trenutku kada mu je preminuo stariji brat.

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