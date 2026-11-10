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I četvrti fudbaler otkazao Veljku Paunoviću: Srbija bez lijevog beka u Ligi nacija

I četvrti fudbaler otkazao Veljku Paunoviću: Srbija bez lijevog beka u Ligi nacija

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Filip Kostić otkazao nastup za reprezentaciju Srbije zbog povrede, a selektor Paunović suočava se s problemima u timu pred Ligu nacija.

Filip Kostić otkazao nastup za reprezentaciju Srbije Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović ostao je bez još jednog igrača za Ligu nacija pošto je svoj nastup otkazao i Filip Kostić, prenosi "Sport Klub". Kostić se nije pojavio u ponedjeljak na okupljanju reprezentacije u Staroj Pazovi i selektoru Paunoviću je saopštio da ne može da igra zbog povrede, četvrti u ovom ciklusu.

Za sada nije poznato šta je povrijedio Kostić, ali s obzirom na to da je poslije slabog ulaska u sezonu odigrao skoro pet cijelih od posljednjih šest utakmica PSV-a, to je moglo da ostavi posljedice po njega.

Ko je još otkazao Paunoviću?

Osim njega, na okupljanju reprezentacije nije bilo ni Alekse Terzića, Strahinje Pavlovića i Dušana Vlahovića. Terzić ima problem sa virusom, odnosno ostao je u klubu zbog loše krvne slike, dok je Vlahović otkazao zbog privatnih razloga koji nisu saopšteni javno, ali se radi o njegovom devetom otkazu od Katara.

Što se tiče Strahinje Pavlovića, izostaće iz ove akcije reprezentacije zbog jakog udarca koji je dobio u bubreg, zbog čega su iz Milana tražili da pauzira. Ipak, nadaju se u FSS-u da će uspjeti da im promijene mišljenje.

Srbija nema lijevog beka

S obzirom na to da su i Terzić i Kostić igrali na mjestu ljevog beka, Veljko Paunović će biti na mukama u preostale dvije utakmice Lige nacija. Na spisku pozvanih igrača jedino Petar Sukačev igra na toj poziciji, dok bi iz mlade reprezentacije opet mogla da uslijedi "prekomanda", recimo Stefana Bukinca, lijevog beka Jang bojsa.

Podsjetimo, Srbija u petak igra protiv Nemačke u Beogradu, a onda tri dana kasnije gostuje Grčkoj. Trenutno su "orlovi" bez osvojenih bodova.

Tagovi

Filip Kostić fudbal orlovi

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