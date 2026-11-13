Paunović sprema najveći eksperiment do sada: Ko će igrati za Srbiju protiv Njemačke?

Utakmica Srbije protiv Njemačke donosi nova lica u timu, dok Paunović pokušava da izbjegne ispadanje iz A Lige nacija.

Izvor: MN Press/Chosen 11/Screenshot

Fudbalska reprezentacija Srbije večeras od 20.45 na stadionu "Rajko Mitić" igra jako važnu utakmicu Lige nacija. Kao što je već poznato, Srbija je izgubila sve četiri utakmice i želi da dođe do pozitivnog rezultata protiv Njemačke kako bi zadržala kakvu-takvu šansu da ne ispadne direktno u "B" diviziju Lige nacija.

Pomogli su nam rezultati Češke i Turske, koje su jedine dve ekipe lošije od nas u dosadašnjem toku Lige nacija, tako da bi i bod bio veliki kao kuća kada su u pitanju naše šanse da izborimo makar baraž za opstanak u eliti.

Srbija oslabljena

Nije mnogo detalja Paunović otkrio pred meč sa Njemačkom, sem da je "model" igra protiv Holandije u Roterdamu. Na tom susretu Srbija je odigrala najbolje od njegovog dolaska, ali nažalost ne može da računa na sve fudbalere iz tog susreta. Mnogi su otkazali zbog povrede, neki imaju kartone, tako da će Srbija biti inače bez Terzića, Kostića, Stankovića, Maksimovića, Lukića, kao i Vlahovića.

To će značiti šansu za neke nove igrače koji su u međuvremenu počeli da privlače pažnju u dresu Srbije, pokazujući novu "krvnu sliku" državnog tima.

Šta je spremio Paunović?

Zbog novonastale situacije, kao i činjenice da je taj meč sa Holandijom bio pokazatelj kako Srbija treba da igra, očekivano bi bilo da "orlovi" zaigraju opet u formaciji sa trojicom štopera, odnosno sa petoricom u zadnjoj liniji.

Tako bi na golu opet bio Vanja Milinković-Savić, a zadnju liniju ispred njega činili bi štoperi Stefan Gudelj, Nikola Milenković i Srđan Babić, dok bi uloge bekova ovoga puta pripale Kosti Nedeljkoviću i Stefanu Bukincu. Lijevi bek Jang bojsa će biti iznenađenje za Nemce pošto je pred meč "povučen" iz U21 reprezentacije, usled povreda Terzića i Kostića.

U srcu veznog reda, nažalost, Paunović ovoga puta nema puno opcija. Tako bi u tandemu mogli da zaigraju Džodić i Sergej Milinković-Savić. I tu postaje zanimljivo...

Po lijevoj strani, odnosno polulijevo, mogli bismo da vidimo Vasilija Kostova, koji na toj poziciji igra u Crvenoj zvezdi sve češće. Nismo ga viđali prečesto u reprezentaciji Srbije, ali meč sa Nijemcima mogao bi da bude baš za njega. Po desnoj strani gotovo sigurno ćemo vidjeti Andriju Živkovića, a u napadu?

Zbog sjajne partije protiv Holandije, opet bi u špicu mogao da bude Mihajlo Cvetković. To naravno ne znači da u nastavku neće biti prilike za Tadića, Mitrovića i Jovića, štaviše - to je takođe karta na koju igramo.

Dakle, da rezimiramo - ovo je očekivani sastav Srbije za Njemačku: V. Milinković-Savić - Nedeljković, Gudelj, Milenković, Babić, Bukinac - Džodić, S. Milinković-Savić, Kostov, Živković - Cvetković.