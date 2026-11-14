Veljko Paunović je pričao poslije poraza Srbije od Njemačke i objasnio je šta mu je to zasmetalo sa ove utakmice.

Izvor: MN PRESS

Srbija je pala na "Marakani" i izgubila od Njemačke (1:3). Selektor Veljko Paunović zbog kazne nije mogao da vodi meč sa klupe, ali je sa tribina davao instrukcije. Nije ni to pomoglo da se izbjegne poraz. Po završetku meča se pojavio na konferenciji za medije.

"Njemačka je zasluženo pobijedila. Imali smo rivala koji je bio dominantan, kao i u našem prvom duelu. Nismo uspostavili našu igru u prvom dijelu, razlog za to je rano primljen gol, naivno smo ga primili. Najviše zbog postavke u kojoj smo branili drugu stativu, iz nekog razloga je nismo branili. Pokušali smo da prenesemo poruku igračima, da napravimo pet ili više pasova da bismo izašli iz njihovog presinga, nemamo brze igrače za kontru, pa kroz dodavanja moramo da osvajamo prostor, a mi smo htjeli dugim loptama... Bili smo bolji u drugom dijelu, odlično počeli sa Vanjom Dragojevićem, pogodili sa izmjenama, bili blizu 3:2, u velikim šansama je bilo 4:4", rekao je Paunović na početku izlaganja.

Vidi opis Veljko Paunović: "Neke etikete su nalijepljene, pokazaćemo javnosti da nisu u pravu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Srbija sada ima pet poraza iz isto toliko mečeva u Ligi nacija.

"Niko ne voli da gubi, ekipa koja zna da pobjeđuje uvijek nađe način da se vrati na pobjednički kolosijek. Gubitnički mentalitet? Nije to nešto o čemu bi trebalo da pričamo u ovom trenutku."

"Boli me to, nije psovao sudiju"

Andrija Živković crveni karton Izvor: YouTube/Arena sport

Jedno od pitanja bilo je u vezi sa crvenim kartonom za Andriju Živkovića. Dobio ga je zbog protesta, stiče se utisak da je možda sudija Rohas čuo neku psovku ili nešto slično.

"Bio je negativan bilans sa kriterijumom koji je apliciran. Moramo da se popravimo, svlačionica je jako razočarana odlukama protiv naših akcija. Boli me to. Pričao sam sa Živkovićem i sa sudijom i sve je bilo užas. To nije psovka, bolno je da zbog toga dobijamo crveni karton."

Uvjeren je da njegova ekipa može da se izvuče i da igra bolje.

"Vjerujem da možemo, iako je stanje realno. Imamo problem protiv ovakvih rivala sa držanjem lopte. Postoji neki napredak, moramo da se popravimo u svakom aspektu. Za dobre igrače uvijek ima mjesta, potrebno je više od samo etikete koja je nalijepljena, da se daju opravdanja. Tražićemo poboljšanje kada su u pitanju naši tandemi, da pokažemo javnosti da nisu u pravu. Vidim da se neke dobre stvari dešavaju. Pričao sam već na tu temu, ne bih se ponavljao", zaključio je Paunović.