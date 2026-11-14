Selektor Njemačke Jirgen Klop zadovoljan je igrom svoje ekipe nakon pobjede protiv Srbije, ali smatra da su mogli postići i više golova.

Izvor: HMB Media/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia

Selektor fudbalske reprezentacije Njemačke Jirgen Klop izjavio je poslije pobjede protiv Srbije (3:1) u Ligi nacija da je zadovoljan igrom i pristupom njegove ekipe i dodao da je morala da postigne više golova.

"Igrom, rezultatom i pristupom sam veoma zadovoljan. Morali smo više golova da damo, ali nema smisla da sad kritikujem. Vidio sam da je Holandija pobijedila 7:0, očekuje nas sjajna utakmica protiv njih", rekao je Klop na konferenciji za novinare.

Vidi opis Jirgen Klop: "Srbiji smo morali da damo više golova" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

On je naveo da je uživao u igri njegove ekipe i dodao da očekuje da će Njemačka još više napredovati.

"Imali smo posjed na svojoj strani protiv veoma dobrog tima Srbije. Pokušali su da izađu visoko, ali im to nije pošlo za rukom. Postigli smo brz gol i odlično reagovali na terenu. Trenutno smo na 50-60 odsto. Uživao sam u igri, momci su igrali fantastičan fudbal", izjavio je selektor Njemačke.

Klop je istakao da je zadovoljan igrama Brajana Grude i Kaija Haverca, koji su se upisali u strijelce.

"Kai je bio izvanredan, bio je prisutan u svim akcijama, oba krila su funkcionisala, a i štoperi su bili odlični. Nije bilo puno prilika da se branimo, pritisli smo ih", poručio je Klop.

(Tačno/MONDO)