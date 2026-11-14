Poraz Srbije od Njemačke otkriva probleme u timu, ali opstanak u A diviziji Lige nacija još uvijek je moguć. Saznajte šta je potrebno za to.

Izvor: MN PRESS

Poraz reprezentacije Srbije od Njemačke je ogolio probleme u nacionalnom timu, ali je potegao i pitanje opstanka u A diviziji Lige nacija. Ipak, ma koliko srpski tim bio loše pozicioniran, mogućnost da ostane dio elite i dalje postoji. Za tim Veljka Paunovića još ima nade, makar kad je u pitanju bolji rang takmičenja.

Srbija je posljednja u grupi A poslije pet utakmica i isto toliko poraza. Ispred "orlova" se nalaze Njemačka, Grčka i Holandija, ali to nije ono što izabranike Veljka Paunovića trenutno zanima. Preokupacija srpskog tima trebalo bi da bude opstanak među elitom, a on će se obezbijediti ako Srbija među četiri posljednjeplasirane ekipe ne bude među dvije najgore.

Vidi opis Srbija još nije otpisana: Evo šta "orlovi" moraju da urade za opstanak u A diviziji Lige nacija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Pravila nalažu da će dvije najgore reprezentacije iz ove skupine direktno ispasti u Ligu B, a ostale dvije će kroz baraž pokušati da sačuvaju mjesto u A diviziji. Ono što je možda i najlošija informacija - jeste da mnogo toga ne zavisi samo od tima Srbije, pomno će se pratiti raspleti u ostalim mečevima, a posebnu pažnju privlače Turska i Češka.

Šta je Srbiji potrebno za opstanak u A diviziji?

Srbija, Turska i Češka su ubjedljivo posljednje u svojim grupama, nemaju nijedan bod. Srpski tim je na pet utakmica primio 11 golova i sad ima gol-razliku minus sedam i samim tim se nalazi ispred Turske i Češke. Direktna konkurencija Srbije ima po minus 10, ali je jasno da će mnogo toga biti poznatije poslije posljednjeg kola Lige nacija.

Trenutno je očigledno da će gol-razlika biti faktor odluke, u slučaju da oba tima imaju isti broj bodova. Možda Srbija ima nešto povoljniji raspored - gostuje Grcima poslije njihovog debakla u duelu sa Holandijom (0:7) - ali je više nego jasno da ako srpski tim bude igrao kao protiv Njemačke, nema čemu da se nada. Ipak, na papiru je najgore prošla Turska koja će igrati protiv Francuske, a koja nesumnjivo želi da se osveti poslije bolnog poraza od Italijana 3:1.

Srbija će pomno pratiti dešavanja u Hrvatskoj. Komšije dočekuju Češku 15. novembra u 20.45, a nama ostaje da navijamo za Hrvate i čak se nadamo ubjedljivoj gol-razlici.

Još jedna važna stvar

Srbija bi direktno ispadanje mogla da izbjegne pobjedom nad Grčkom. Srpski tim je na domaćem terenu u prvom meču Grupe 2 u septembru zabilježio poraz od 2:1 protiv izabranika Ivana Jovanovića, ali sad ostaje nada da je tim Grčke poljuljan i da neće biti na visokom nivou protiv Srbije. Druga strana medalje kaže, ako izuzmemo nadanje, da će domaćin 16. novembra biti više nego motivisan da dokaže da je debakl od 7:0 bio samo slučajnost.

Ako srpski tim ne dođe do pobjede, rezultati u drugim grupama će biti više nego važni, kao i gol-razlika.