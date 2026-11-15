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Ivan Jovanović: "Srbija ne zaslužuje nulu, nismo favoriti"

Ivan Jovanović: "Srbija ne zaslužuje nulu, nismo favoriti"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Selektor Grčke Ivan Jovanović najavio je utakmicu sa Srbijom u Ligi nacija.

Ivan Jovanović najavio utakmicu Grćka Srbija Izvor: MN PRESS

Srpski stručnjak Ivan Jovanović govorio je na konferenciji za medije pred duel Grčke i Srbije u Volosu. Meč je na programu u ponedjeljak od 20.45 časova. Oba tima su zabilježila poraze u prethodnom kolu, ali su "heleni" doživjeli istorijski debakl, pošto je Holandija prije dva dana slavila sa 7:0.

Grci su u prvom okršaju u Ligi nacija sa Srbijom u Beogradu odnijeli pobjedu 2:1. Ipak, Jovanović odbacuje ulogu favorita.

"Ne bih prihvatio tu ulogu samo na osnovu toga što mi imamo osam bodova, a Srbija nema nijedan. Prije svega, Srbija nije zaslužila da bude na nuli. Osim jedne utakmice protiv Njemačke, u svim ostalim su imali svoje trenutke, svoje prilike. Srbija je iskusnija od nas kada su u pitanju ovakve utakmice, iza njih je nekoliko velikih takmičenja, što se za reprezentaciju Grčke u posljednje vrijeme ne može reći. Naša reprezentacija (Srbije prim. aut.) je u tranzicionoj fazi, biće potrebno vremena. Ali, nije lako ni Veljku ni momcima, jer mi kao narod nismo previše strpljivi. Jesmo mi u nešto boljoj poziciji na tabeli, ali vjerujte da imamo veliko poštovanje prema Srbiji, jer i ona ima svoje ciljeve uoči sutrašnjeg duela i znamo koliko nas teška utakmica čeka”, istakao je Jovanović na pres konferenciji u Volosu.

Kako se oporaviti od teškog poraza u kratkom vremenskom roku?

"Teško jeste, ranjeni smo, niko se tome nije nadao, ali mi smo profesionalci i naučeni smo da ovakve stvari isprocesuiramo vrlo brzo i da osjećanja ostavimo po strani, jer vremena naprosto - nemamo. Snaga jednog tima mora da bude veća kada prolazimo kroz teške, nego kroz lijepe momente. Mislim da svi mi imamo ego, koji mora da proradi u ovakvim situacijama. Da pokažemo zašto smo ovdje, da sve ono prije, kada smo možda i prevazišli sebe, nije bilo slučajno. Možda sutra ne zavisi sve od nas, čekaćemo rezultat duela Njemačke i Holandije, ali želimo da se plasiramo u četvrtfinale."

Da li je srpskom stručnjaku već u mislima Evropsko prvenstvo ili je fokusiran na Ligu nacija?

Izvor: TV Arena sport

"Ovog momenta ne razmišljam o sljedećim fazama i takmičenjima. Zaista bi bilo dobro da ostanemo u elitnom društvu, ali kada si već u toj kategoriji, onda nemaš mnogo vremena da razmišljaš o budućnosti, čak ni o Evropskom prvenstvu. Morali smo ovdje da se pokažemo u najboljem svjetlu. Četvrtfinale je trenutno naš cilj, a osnovni cilj je bio da pokažemo da nam je ovdje mjesto i mislim da smo to i uradili, bez obzira na poteškoće koje nam je donijela ova jedna, posljednja utakmica”, zaključio je iskusni srpski stručnjak.

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Tagovi

Liga nacija orlovi Srbija Grčka Ivan Jovanović

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