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Srbija među najgorima u Evropi: Samo 2 reprezentacije su lošije od Orlova

Srbija među najgorima u Evropi: Samo 2 reprezentacije su lošije od Orlova

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Reprezentacija Srbije se suočava sa teškim rezultatima i niskim posjedom lopte, što dovodi u pitanje njen status u Ligi nacija.

Srbija najgora u Evropi Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije ne izgleda sjajno, ne igra sjajno, a takvi su i rezultati. Da tabela ne laže govore i posljednji podaci u kojima se izabranici Veljka Paunovića nalaze među timovima koji imaju najmanji posjed lopte - Orlovi su u društvu San Marina i Lihtenštajna.

Srpska selekcija je poražena u Beogradu od tima Njemačke (3:1) i to nije jedini problem. Na spisku neprilika nalazi se i činjenica da je naš tim blizu ispadanja iz Lige nacija, ali i činjenica da još ima nade za izabranike Veljka Paunovića. Međutim, ono što je - vrlo vjerovatno - doprinijelo ovim lošim informacijama jeste statistički podatak koji kaže da Srbija posjed u nogama ima 36,8 posto vremena!

Kad je konkretno u pitanju meč protiv Njemačke, Srbija je imala svega 19 posto vremena posjed lopte. Prema UEFA Orlovi su zauzeli tek 52. mjesto, od ukupno 54 selekcije. Jedini lošiji od srpskog tima su San Marino i Lihtenštajn.

Srbija je, ako ubrajamo i prijateljske mečeve, nanizala sedam poraza, što je i negativni rekord. I tu nije kraj problemima - Srbija je na 50. mjestu kad su u pitanju srpska dodavanja, odnosno naš tim ima svega 78,8 posto preciznosti.

Šta čeka Srbiju?

Srbija bi i pored pet poraza u Ligi nacija mogla da ostane u elitnoj diviziji. Za to je potrebno ili da dođe do pozitivnog rezultata protiv Grčke ili da se nada da Turska i Češka neće doći do uspjeha protiv Francuske odnosno Hrvatske.

Ako sve tri reprezentacije dožive poraze, onda će da odlučuje gol-razlika i u tom segmentu je ekipa Veljka Paunovića trenutno u najboljoj poziciji jer ima gol-razliku od minus sedam, dok obje spomenute selekcije imaju po minus 10. Tako da bi i to mogao da bude važan faktor jer će dvije najgore reprezentacije iz A divizije da ispadnu u B diviziju, dok će ostali ići u baraž.

Srbija bi u baražu, prema trenutnim šansama, mogla da ide na Bosnu i Hercegovinu. Stranica "Football meets data" koja se bavi upravo tim šansama je navela da Srbija ima velike šanse da igra sa "zmajevima" u baražu.

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Tagovi

Srbija fudbal Liga nacija

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