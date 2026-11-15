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Crna Gora pregazila sve u Ligi nacija: Krstović je vodi na EURO, pogodio i Partizanov ofanzivac

Crna Gora pregazila sve u Ligi nacija: Krstović je vodi na EURO, pogodio i Partizanov ofanzivac

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Crna Gora dominira u Ligi nacija. Sa 16 bodova i pobjedom nad Kiprom, obezbijedila je baraž za Evropsko prvenstvo.

Crna Gora pobijedila Kipar 4:1 Izvor: Xenophon Karakalos/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Limasolu selekciju Kipra rezultatom 4:1 (1:0) u utakmici posljednjeg, šestog kola grupe C2 Lige nacija. Golove za ekipu selektora Mirka Vučinića postigli su Milutin Osmajić u 5, ofanzivac Partizana Milan Vukotić u 58. i golgeter iz Serije A Nikola Krstović u 67. i 83. minutu.

Fudbaleri Crne Gore su tako osvojili prvo mjesto u grupi C2 i to potpuno dominantno, sa čak 16 bodova, čime su izborili plasman u B Diviziju Lige nacija. Kipar je drugi na tabeli sa osam bodova, Jermenija je treća sa šest, dok je Letonija posljednja sa dva.

Crna Gora je ujedno kao najbolja reprezentacija u C Diviziji Lige nacija obezbijedila baraž za plasman na Evropsko prvenstvo 2028. godine. Biće to istorijske utakmice zemlje koja se nikad od otcjepljenja od Srbije nije plasirala na veliko takmičenje.

Crnogorci su u aktuelnom ciklusu pobijedili i Letoniju (dva puta po 2:1), Jermeniju 3:2 i savladali su Kipar i u prvom meču (2:1). Jedini meč u kojem nisu trijumfovali bio je remi protiv Jermenije 5. oktobra, 0:0.

Najefikasniji igrač Crne Gore u ovom ciklusu bio je raspucani Nikola Krstović, koji je sa pet golova u vrhu liste strijelaca Lige C Lige nacija, zajedno sa Islanđaninom Andrijem Gudjonsenom, sinom legendarnog Ejdura Gudjonsena i starijim bratom Danijela Gudjonsena.



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Liga nacija Crna Gora Kipar

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