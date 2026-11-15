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Predsjednik FS BiH zadovoljan uprkos porazu u Stokholmu: Vico Zeljković istakao ključni dobitak za "zmajeve"

Predsjednik FS BiH zadovoljan uprkos porazu u Stokholmu: Vico Zeljković istakao ključni dobitak za "zmajeve"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Vico Zeljković se oglasio nakon okršaja "zmajeva" sa Švedskom.

Vico Zeljković o utakmici Švedska BiH Izvor: Pixsell photo & video agency, Pixsell / Alamy / Profimedia

Fudbaleri BiH nisu uspjeli da poslije gostovanja Švedskoj (3:2) ostanu u igri za direktan plasman u A Ligu nacija, ali mjesta za tugu nema.
Izabranici Sergeja Barbareza ostvarili su primarni cilj u ovom ciklusu. Obezbijedili su osvajanje drugog mjesta u grupi B4, koja im osim baraža za viši rang donosi i mjesto u drugom šeširu kad su u pitanju kvalifikacije za prvenstvo Evrope 2028. godine.

Podsjetio je na to i Vico Zeljković, predsjednik Fudbalskog saveza BiH, oglasivši se na društvenim mrežama po okončanju duela u Stokholmu.

"Uprkos porazu od Švedske, nemamo mnogo razloga za nezadovoljstvo. Smatram da smo odigrali odlično drugo poluvrijeme i da nismo zaslužili poraz u ovom susretu. Na kraju nam je nedostajalo i malo sportske sreće.

Ostvarili smo jedan od ciljeva u ovom takmičenju – plasman među dvije najbolje selekcije u grupi, čime smo izborili priliku da se kroz baraž borimo za ulazak u Ligu A. Ipak, možda je jednako važno to što smo osigurali mjesto u drugom šeširu pred žrijeb kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Pred nama je još utakmica protiv Rumunije u Zenici, u kojoj ćemo imati priliku da pobjedom završimo ovaj ciklus i s dodatnim samopouzdanjem dočekamo baraž", napisao je prvi čovjek bh. fudbala.

Takmičenje u grupnoj fazi Lige nacija BiH će završiti u utorak (17. novembar), kada će u Zenici odmjeriti snage sa Rumunijom (20.45). Tri dana kasnije saznaće ime protivnika u baražu za popunu A divizije Lige nacija, dok će 6. decembra znati sve protivnike u kvalifikacionoj grupi za odlazak na EURO.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

fudbal Liga nacija zmajevi Vico Zeljković

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