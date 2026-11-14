Košmarno poluvrijeme, pa sjajna reakcija "zmajeva": Barbarez otkrio šta je rekao igračima kod 3:0 za Švedsku

Selektor BiH Sergej Barbarez odjavio je meč sa Švedskom (3:2), u kojem je njegova ekipa imala tri gola minusa.

Izvor: JESPER ZERMAN/BILDBYRÅN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u utakmici u kojoj je već nakon prvog poluvremena imala visok zaostatak (3:0), ali je boljom igrom u nastavku uspjela popraviti utisak (3:2). Selektor Sergej Barbarez je nakon meča istakao da je ponosan na reakciju svojih izabranika, naglasivši da ovakvi susreti predstavljaju važnu lekciju za mladi tim.

"Upravo sam im rekao da sam stvarno ponosan što sam njihov trener, jer na ovakav način osjećaju ovu reprezentaciju i ovaj dres. Stvarno žele da isprave greške i da uče. Ovakve utakmice služe da naučimo da ne možemo igrati bez hrabrosti i kontakta. Na kraju ni taktika ni posjed lopte nisu presudni – najvažnije je pokazati muškost u duelima, što smo i dokazali u drugom poluvremenu promjenom sistema i traženjem duela", rekao je Barbarez nakon meča za BHT1.

Šta je rekao igračima nakon košmarnog prvog dijela, nakon kojeg su Šveđani imali tri gola prednosti i u kojem su izveli dva penala?

"Vjerujte mi da nikada nisam bio mirniji u razgovoru sa ekipom na poluvremenu. Pokušao sam da smirim situaciju i dam znak da ništa nije izgubljeno. Kada gubite 3:0, dobijete dva penala i primite gol već u trećoj minuti iz akcije koja nije bila prava šansa, najvažnije je kako ćete reagovati."

Igru je u 39. minutu zbog povrede morao da napusti Haris Tabaković.

"Osjetio je bol u koljenu, u pitanju je vanjski ligament. Kaže da je osjetio neki zvuk, ne želim da prejudiciram da je nešto puklo, ali svakako nije dobro. Moraćemo sačekati sutrašnje preglede."

Izvor: JOHANNA SÄLL/BILDBYRÅN / Shutterstock Editorial / Profimedia

BiH je imala ogromnu podršku na tribinama stadiona u Solni. Od 50.000 gledalaca, čak 35.000 je podržavalo Barbarezov tim.

"Najvažnije je bilo usrećiti ove ljude i pokazati im da volimo ovaj grb. Momci su im se na kraju zahvalili, obišli krug i pokazali da imaju osmijeh i kada je teško. Znamo kakvu podršku imamo i nadam se da će ovaj naš zajednički put trajati još dugo."

Uprkos porazu BiH je obezbijedila drugo mjesto u grupi B4 Lige nacija, koje donosi mjesto u baražu za viši rang, ali i drugi šešir u kvalifikacijama za EURO 2028. godine, što je i bio primarni cilj u ovom ciklusu Lige nacija. Baraž će se igrati krajem marta, a tačku na grupnu fazu BiH će staviti u utorak na Bilinom polju, kada će odmjeriti snage sa Rumunima. Upravo je Rumunija večeras pomogla bh. timu porazivši Poljsku u Bukureštu rezultatom 2:1.

"Mi smo još uvijek u procesu izgradnje tima i moramo u svakom meču davati više od 100 posto. Situacija na tabeli je sada takva da u Zenici možemo našim navijačima pokloniti pobjedu za kraj. Slijedi nam oporavak, osvježenje ekipe i od utorka krećemo u pripreme za nove pobjede", zaključio je selektor Barbarez.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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