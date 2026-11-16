Pratite uživo uz MONDO meč Grčke i Srbije u posljednjem kolu Lige nacija.

Srbija završava Ligu nacija u Grčkoj. Izabranici Veljka Paunovića će u gostima protiv Grčke, koju predvodi Ivan Jovanović, probati da upišu prve bodove u ovom takmičenju. Neće to biti lako jer je Grčka i dalje u konkurenciji za plasman u ple-jof sa osam bodova, koliko ima i Njemačka, dok je prva Holandija sa 11.

"Orlovi" nisu bili ni blizu bodova osim u prvom meču sa Grčkom, a vidjećemo da li će sada doći do nekog boda.

Meč pratite uživo na MONDU klikom na karticu "Razvoj događaja".