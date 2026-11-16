Pratite uživo uz MONDO meč Grčke i Srbije u posljednjem kolu Lige nacija.
Srbija završava Ligu nacija u Grčkoj. Izabranici Veljka Paunovića će u gostima protiv Grčke, koju predvodi Ivan Jovanović, probati da upišu prve bodove u ovom takmičenju. Neće to biti lako jer je Grčka i dalje u konkurenciji za plasman u ple-jof sa osam bodova, koliko ima i Njemačka, dok je prva Holandija sa 11.
"Orlovi" nisu bili ni blizu bodova osim u prvom meču sa Grčkom, a vidjećemo da li će sada doći do nekog boda.
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52. minut: Lopta konačno u šesnaestercu Grka
Cimikas ju je odmah izbacio glavom. Ali makar su "orlovi" ušli u fazu napada. Došla je lopta na ivicu šesnaesterca, ali na kraju je Mitrović probao da se pozicionira u kaznenom prostoru, ali bez uspjeha.
Drugo poluvrijeme: Ista priča...
Opet jer na startu Grčka u prednosti. Dominiraju, ne može srpski tim da izađe sa svoje polovine...Izvor: MN PRESS
Izmjena: Ulazi Gudelj
Stefan Gudelj mijenja Srđana Babića, koji ima žuti karton. Za sada je to jedina promjena.
KRAJ PRVOG POLUVREMENA!
Luka Jović je probao, šutnuo je i u drugom minutu nadoknade imali su "orlovi" prvi udarac na gol. Mandas je rutinski uhvatio ovaj "balon", koji se odbio od dva štopera Grčke.
UŽIVO, GRČKA - SRBIJA: "Orlovi" mogu da budu presrećni nulom
45. minut: Žuti karton
Upisan je u bilježnicu Srđan Babić. Prvi žuti karton za Srbiju.
41. minut: "Orlovi" se jedva odbranili
Nova kontra Grčke, sada se Cimikas ubacio, ali je Nikola Milenković u posljednjem momentu uspio da blokira udarac lijevog beka Grčke. Novi korner i opet muka, ali se Srbija nekako odbranila.
33. minut: Ista priča
Ponovo je sam na šutu Hristos Colis, srećom Petrović je siguran.
32. minut: Petrović spašava
Kosta Nedeljković je lako ispao, lopta je poslije centaršuta došla do Rote koji je lako izbacio i drugog srpskog beka Bukinca. Srećom, Petrović je odbranio.Izvor: MN PRESS
30. minut: Opet dvije šanse u jednom napadu
Ponovo je Colis probao isto. Htio je da uđe u sredinu, zatim da šutne, ali ga je izblokirao Eraković. Poslije kornera, Mavropanos je najviši u skoku, ali srećom i on gađa preko gola.
25. minut: Loš SMS...
Dobila je Srbija slobodan udarac na nekih 30 metara. Sergej Milinković Savić je centrirao na drugu stativu, ali loše.Izvor: MN PRESS
22. minut: Pritisak Grčke
Odjednom je Andrucos bio sam na 15-ak metara, nikoga nije tu bilo. Šutirao je iz prve, ali je Đorđe Petrović paradom loptu bacio u korner. I poslije kornera je bilo opasno, Kulijerakis je udario loptu glavom, ali je ona otišla preko gola.
19. minut: Ma, kakav penal...
Opet šansa za Grčku! Maksimović je kasnio, pao je bek Grčke u kaznenom prostoru Srbije, ali nije tu bilo kontakta.
18. minut: Colis!
Prošao je sa strane i šutirao, izvio se Petrović na golu i uspio da spasi mrežu!
15. minut: Zamalo!
Srbija je ovdje mogla mnogo! Lopta je ubačena sa strane u kazneni prostor, Luka Jović je došao do nje, ali nedovoljno ju je zakačio da je ubaci u mrežu.
12. minut: Loše Bukinac
Probao je sa lijevog boka da centrira Bukinac, ali baš jako loše. Otišla je ta lopta nebu pod oblake.
7. minut: Žuti karton
Zafiris dobija žuti karton. Luka Jović je uzeo loptu, krenuo u kontru i onda je fauliran.
1. minut: Krećemo
Počeo je meč Grčka - Srbija.
Intoniranje himni
Uskoro počinje duel u Volosu.Izvor: MN PRESS
Selektor Ivan Jovanović
"Srbija je ozbiljan tim i protivnik. U ovom momentu postoji bodovna razlika, ali i Srbija ima svoj cilj. Srbija je na ovim mečevima imala svoje trenutke i mogla je drugačije da završi te mečeve."
Selektor Veljko Paunović
"Željan sam da budem na klupi pored terena i da popravim utisak do sada. Rezultat, da osvojimo bodove. Mislim da nam je to najvažnije. Gledamo na utakmicu kao na posebnu šansu. Gledaćemo da stavimo na stranu sve do sada prikazano iako je bilo i dobrih stvari. Iz tog razloga se fokusiramo na ovu utakmicu kao na utakmicu u kojoj treba da pokažemo najbolje lice."Izvor: ANP / Sipa USA / Profimedia
A Grci?
- GRČKA (4-2-3-1): Mandas, Rota, Mavropanos, Kulirakis, Cimikas - Zeferis, Androutsos - Karecas, Pavlidis, Colis - Duvikas.
SASTAVI: Srbija sa dva špica!
- SRBIJA (3-5-2): Petrović - Babić, Milenković, Eraković - Bukinac, Nedeljković - SMS, Lukić, Maksimović - Jović, Mitrović.
Ko sudi?
Prvi arbitar meča je Englez Majkl Oliver, pomoćnici su Stjuart Bart i Džejms Mejnvorning, četvrti sudija je Endru Medli, VAR je Stjuart Atvel i njegov asistent je Piter Benks.
Grčkoj pobjeda neophodna
Selekcija Grčke izjednačena je na drugom mjestu sa Njemačkom sa osam bodova, dok Holandija ima 11. Šta god da se desi u drugom meču grupe između Njemačke i Holandije, Grčkoj trebaju bodovi da osvoji drugo mjesto.
Srbija bez bodova
Do sada Srbija nije upisala ni bod u ovom izdanju Lige nacija. Jedino je u Beogradu protiv Grčke bila konkurentna, ali i tu je upisala poraz.
Standings provided by Sofascore
Dobro došli
Čekamo meč Grčke i Srbije u Ligi nacija. U posljednjem kolu srpski tim gostuje Grcima od 20.45.
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- Grčka - Srbija 0:0