logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Albert Rijera: "Od njih više očekujem, moraju da prave razliku"

Albert Rijera: "Od njih više očekujem, moraju da prave razliku"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Trener Crvene zvezde Albert Rijera kritikovao rezervne fudbalere nakon pobjede protiv OFK Beograda.

albert rijera rezerve zvezde moraju bolje Izvor: Youtube/Arena Sport TV/printscreen

Fudbaleri Crvene zvezde minimalnim rezultatom savladali su OFK Beograd na Omladinskom stadionu, a jedini gol za aktuelnog šampiona postigao je Aleksandar Katai. Španski trener Albert Rijera nije bio zadovoljan svim dešavanjima na Karaburmi.

Prvu izjavu nakon ove utakmice Španac je iskoristio da uputi i kritike pojedinim igračima svog tima, od kojih je očekivao veći doprinos protiv OFK Beograda. Može se naslutiti da u toj grupi igrača ima i onih koje planira da "precrta" već u decembru, na kraju jesenjeg dijela sezone.

"Mnogo je aspekata u fudbalu, nije lako dobijati ovakve utakmice. Očekujem da ovako igraju sve ekipe protiv nas, sa mnogo intenziteta. Rekao sam igračima da su najbolji u zemlji, da svi žele da igraju protiv njih. Problem je i fizičke prirode, imali smo utakmicu u četvrtak. Ekipi sam poslao poruku da neće biti laka utakmica. Napravili smo četiri-pet rotacija, očekivao sam da igrači koji ulaze u nastavku budu svježiji i naprave razliku. Više sam očekivao od igrača sa klupe. Zadovoljan sam sa tri osvojena boda. Moramo bolje da branimo prekide, ali to ćemo sve riješiti u nekim sljedećim utakmicama", zaključio je Rijera.

Pobjedom nad OFK Beogradom, Crvena zvezda je stekla osam bodova prednosti u odnosu na Vojvodinu, koja joj je najbliži pratilac u Superligi Srbije. Zvezda ima čak 26 bodova više i jedan odigran meč više od Partizana, svog najvećeg rivala.

Bonus video:

Pogledajte

00:39
Veliki promašaj Marka Arnautovića na Zvezda Mladost Lučani
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda Albert Rijera

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC