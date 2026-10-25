Trener Crvene zvezde Albert Rijera kritikovao rezervne fudbalere nakon pobjede protiv OFK Beograda.

Izvor: Youtube/Arena Sport TV/printscreen

Fudbaleri Crvene zvezde minimalnim rezultatom savladali su OFK Beograd na Omladinskom stadionu, a jedini gol za aktuelnog šampiona postigao je Aleksandar Katai. Španski trener Albert Rijera nije bio zadovoljan svim dešavanjima na Karaburmi.

Prvu izjavu nakon ove utakmice Španac je iskoristio da uputi i kritike pojedinim igračima svog tima, od kojih je očekivao veći doprinos protiv OFK Beograda. Može se naslutiti da u toj grupi igrača ima i onih koje planira da "precrta" već u decembru, na kraju jesenjeg dijela sezone.

Vidi opis Albert Rijera: "Od njih više očekujem, moraju da prave razliku" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

"Mnogo je aspekata u fudbalu, nije lako dobijati ovakve utakmice. Očekujem da ovako igraju sve ekipe protiv nas, sa mnogo intenziteta. Rekao sam igračima da su najbolji u zemlji, da svi žele da igraju protiv njih. Problem je i fizičke prirode, imali smo utakmicu u četvrtak. Ekipi sam poslao poruku da neće biti laka utakmica. Napravili smo četiri-pet rotacija, očekivao sam da igrači koji ulaze u nastavku budu svježiji i naprave razliku. Više sam očekivao od igrača sa klupe. Zadovoljan sam sa tri osvojena boda. Moramo bolje da branimo prekide, ali to ćemo sve riješiti u nekim sljedećim utakmicama", zaključio je Rijera.

Pobjedom nad OFK Beogradom, Crvena zvezda je stekla osam bodova prednosti u odnosu na Vojvodinu, koja joj je najbliži pratilac u Superligi Srbije. Zvezda ima čak 26 bodova više i jedan odigran meč više od Partizana, svog najvećeg rivala.

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(MONDO)