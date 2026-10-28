Crvena zvezda je kažnjena zbog ponašanja svojih navijača na meču protiv Kopenhagena.
Disciplinska komisija UEFA žestoko je kaznila Crvenu zvezdu zbog ponašanja njenih navijača na meču protiv Kopenhagena u drugom kolu Konferencijske lige. Navijači Crvene zvezde optuženi su za rasističko i(li) diskriminatorno ponašanje, upotrebu pirotehnike i "prenošenje poruka koje nisu primjerene sportskom događaju", što je za posljedicu imalo tešku kaznu.
Crvena zvezda moraće da plati ukupno 83.500 evra zbog prekršaja svojih navijača, a UEFA je na sve to aktivirala disciplinsku mjeru koja je bila uslovna od 25. avgusta ove godine, odnosno od meča protiv Viktorije Plzenj.
UEFA žestoko kaznila Crvenu zvezdu: "Sjever" se zatvara, i to nije sve
"To znači da će dio stadiona 'Rajko Mitić', odnosno sektor 3 sjeverne tribine, biti zatvoren tokom naredne utakmice UEFA takmičenja na kojoj će Crvena zvezda biti domaćin", navodi se u saopštenju UEFA, što znači da će meč protiv Inter Eskaladesa proteći bez punog stadiona.
Osim zatvaranja sjeverne tribine za naredni meč, UEFA je Zvezdu kaznila uslovno - zatvaranjem sjeverne tribine na još jednu utakmicu, ukoliko navijači ponove nerede u naredne dvije godine.
S kim još igra Zvezda?
- 1. kolo - 15.10.2026. Lugano - Crvena zvezda (3:2)
- 2. kolo - 22.10.2026. Crvena zvezda - Kopenhagen (2:2)
- 3. kolo - 05.11.2026. Crvena zvezda - Inter Eskaldes (18:45)
- 4. kolo - 26.11.2026. Gent - Crvena zvezda (21:00)
- 5. kolo - 10.12.2026. Iberija - Crvena zvezda (18:45)
- 6. kolo - 17.12.2026. Crvena zvezda - Trabzonspor (21:00)