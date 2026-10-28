Crvena zvezda je kažnjena zbog ponašanja svojih navijača na meču protiv Kopenhagena.

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Disciplinska komisija UEFA žestoko je kaznila Crvenu zvezdu zbog ponašanja njenih navijača na meču protiv Kopenhagena u drugom kolu Konferencijske lige. Navijači Crvene zvezde optuženi su za rasističko i(li) diskriminatorno ponašanje, upotrebu pirotehnike i "prenošenje poruka koje nisu primjerene sportskom događaju", što je za posljedicu imalo tešku kaznu.

Crvena zvezda moraće da plati ukupno 83.500 evra zbog prekršaja svojih navijača, a UEFA je na sve to aktivirala disciplinsku mjeru koja je bila uslovna od 25. avgusta ove godine, odnosno od meča protiv Viktorije Plzenj.

Vidi opis UEFA žestoko kaznila Crvenu zvezdu: "Sjever" se zatvara, i to nije sve Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

"To znači da će dio stadiona 'Rajko Mitić', odnosno sektor 3 sjeverne tribine, biti zatvoren tokom naredne utakmice UEFA takmičenja na kojoj će Crvena zvezda biti domaćin", navodi se u saopštenju UEFA, što znači da će meč protiv Inter Eskaladesa proteći bez punog stadiona.

Osim zatvaranja sjeverne tribine za naredni meč, UEFA je Zvezdu kaznila uslovno - zatvaranjem sjeverne tribine na još jednu utakmicu, ukoliko navijači ponove nerede u naredne dvije godine.

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