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UEFA žestoko kaznila Crvenu zvezdu: "Sjever" se zatvara, i to nije sve

UEFA žestoko kaznila Crvenu zvezdu: "Sjever" se zatvara, i to nije sve

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda je kažnjena zbog ponašanja svojih navijača na meču protiv Kopenhagena.

UEFA kaznila Crvenu zvezdu Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Disciplinska komisija UEFA žestoko je kaznila Crvenu zvezdu zbog ponašanja njenih navijača na meču protiv Kopenhagena u drugom kolu Konferencijske lige. Navijači Crvene zvezde optuženi su za rasističko i(li) diskriminatorno ponašanje, upotrebu pirotehnike i "prenošenje poruka koje nisu primjerene sportskom događaju", što je za posljedicu imalo tešku kaznu.

Crvena zvezda moraće da plati ukupno 83.500 evra zbog prekršaja svojih navijača, a UEFA je na sve to aktivirala disciplinsku mjeru koja je bila uslovna od 25. avgusta ove godine, odnosno od meča protiv Viktorije Plzenj.

"To znači da će dio stadiona 'Rajko Mitić', odnosno sektor 3 sjeverne tribine, biti zatvoren tokom naredne utakmice UEFA takmičenja na kojoj će Crvena zvezda biti domaćin", navodi se u saopštenju UEFA, što znači da će meč protiv Inter Eskaladesa proteći bez punog stadiona.

Osim zatvaranja sjeverne tribine za naredni meč, UEFA je Zvezdu kaznila uslovno - zatvaranjem sjeverne tribine na još jednu utakmicu, ukoliko navijači ponove nerede u naredne dvije godine.

S kim još igra Zvezda?

  • 1. kolo - 15.10.2026. Lugano - Crvena zvezda (3:2)
  • 2. kolo - 22.10.2026. Crvena zvezda - Kopenhagen (2:2)
  • 3. kolo - 05.11.2026. Crvena zvezda - Inter Eskaldes (18:45)
  • 4. kolo - 26.11.2026. Gent - Crvena zvezda (21:00)
  • 5. kolo - 10.12.2026. Iberija - Crvena zvezda (18:45)
  • 6. kolo - 17.12.2026. Crvena zvezda - Trabzonspor (21:00)

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Tagovi

FK Crvena zvezda Konferencijska liga UEFA

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