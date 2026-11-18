Darko Rajaković postao je viralan zbog imitacije Džejlena Bransona tokom meča. Saznajte kako je reagovao na sudije i situaciju u Torontu.

Izvor: Printscreen/YouTube/ESPN

Srpski košarkaški trener Darko Rajaković ima malo problema sa formom svoje ekipe ove sezone, prije svega zbog povrede koju vuče najbolji igrač tima Kavaj Lenard. Odigrao je samo dvije utakmice i povrijedio koljeno, a Reptorsi od tada igraju baš toplo-hladno, prije svega jer je ekipa postavljena drugačije - do sada su navikli da igraju bez velikog superstara i da dijele loptu, dok se to dolaskom Lenarda promijenilo i zato sve djeluje usporeno.

Otud i sve više frustracije kod svih u Torontu, pa i kod trenera Darka Rajakovića koji je prethodne noći u porazu od šampiona Njujork Niksa postao i viralan zbog imitacije Džejlena Bransona.

Zašto je Rajaković imitirao Bransona?

Raptors head coach Darko Rajakovic imitated Jalen Brunson flopping. https://t.co/mr2QnZn91h — Hoop Central (@TheHoopCentral)November 18, 2026



Darko Rajaković pobjesnio je na sudije zbog toga što sve tolerišu Džejlenu Bransonu i sviraju mu faulove čim se malo "baci" unaprijed. Tako je u jednoj akciji Branson, u svom stilu, iznudio faul, a Rajakovića je to toliko iznerviralo da je sudijama pokazao kako Amerikanac simulira.

Inače, Branson je na kraju i dobio ovaj meč, kao što smo i navikli da igra u "klač tajmu". U posljednjih 90 sekundi Niksi su napravili seriju 9-0, a Branson je meč završio sa 31 poenom.

Što se tiče Toronta, koji ima pet vezanih poraza, lideri su bili Volter sa 25, Beret sa 22 i Barns sa 20 poena.

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