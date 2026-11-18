Darko Rajaković postao je viralan zbog imitacije Džejlena Bransona tokom meča. Saznajte kako je reagovao na sudije i situaciju u Torontu.
Srpski košarkaški trener Darko Rajaković ima malo problema sa formom svoje ekipe ove sezone, prije svega zbog povrede koju vuče najbolji igrač tima Kavaj Lenard. Odigrao je samo dvije utakmice i povrijedio koljeno, a Reptorsi od tada igraju baš toplo-hladno, prije svega jer je ekipa postavljena drugačije - do sada su navikli da igraju bez velikog superstara i da dijele loptu, dok se to dolaskom Lenarda promijenilo i zato sve djeluje usporeno.
Otud i sve više frustracije kod svih u Torontu, pa i kod trenera Darka Rajakovića koji je prethodne noći u porazu od šampiona Njujork Niksa postao i viralan zbog imitacije Džejlena Bransona.
Zašto je Rajaković imitirao Bransona?
Raptors head coach Darko Rajakovic imitated Jalen Brunson flopping. https://t.co/mr2QnZn91h— Hoop Central (@TheHoopCentral)November 18, 2026
Darko Rajaković pobjesnio je na sudije zbog toga što sve tolerišu Džejlenu Bransonu i sviraju mu faulove čim se malo "baci" unaprijed. Tako je u jednoj akciji Branson, u svom stilu, iznudio faul, a Rajakovića je to toliko iznerviralo da je sudijama pokazao kako Amerikanac simulira.
Inače, Branson je na kraju i dobio ovaj meč, kao što smo i navikli da igra u "klač tajmu". U posljednjih 90 sekundi Niksi su napravili seriju 9-0, a Branson je meč završio sa 31 poenom.
Što se tiče Toronta, koji ima pet vezanih poraza, lideri su bili Volter sa 25, Beret sa 22 i Barns sa 20 poena.
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