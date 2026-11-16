Darko Rajaković: "Zašto gubimo? Mi u Srbiji imamo izreku"

Darko Rajaković analizira poraze Toronta i ističe važnost mentalne snage u timu. Srpski trener vjeruje u izlazak iz krize.

Izvor: Screenshot/YouTube/@TorontoRaptors

Jedini glavni srpski trener u NBA ligi Darko Rajaković i njegov Toronto se nalaze u lošem nizu. Ekipa iz Kanade je vezala četiri poraza i sad zauzima deveto mjesto sa skorom 5-8. Ipak, rođeni Čačanin ne očajava, vjeruje u tim, a na konferenciji za medije je jasno i glasno rekao: ekipa će izaći iz problema, a to je objasnio i srpskom poslovicom.

Toronto je poražen od Njujorka poslije produžetka, iako je veći dio meča imao kontrolu nad susretom. Na kraju, tim Darka Rajakovića više od dva minuta nije došao do koša, što je dovelo do izjednačenja, a u novih pet minuta igre i do pobjede gostiju.

"Jednostavno, dogodilo se. Imali smo tri ili četiri uzastopna napada u kojima nismo ispoštovali dogovorene defanzivne zadatke, odnosno nismo radili ono što smo radili tokom većeg dijela utakmice. U nekoliko posjeda smo izgubili disciplinu i to im je dalo priliku da se vrate u meč. Mislio sam da imamo utakmicu pod kontrolom. Većim dijelom meča smo igrali veoma dobru odbranu, ali taj kratki period im je dao novu energiju", započeo je Darko Rajaković.

Na pitanje da li su u pitanju mentalne greške ili fizička snaga u važnim trenucima, Rajaković je rekao: "Vjerovatno mentalne greške u tim trenucima, jer nismo radili ništa drugačije u odnosu na ono što smo radili u prethodnim i narednim posjedima."

"Ipak, mislim da smo tokom većeg dijela utakmice dolazili do prilično dobrih pozicija za šut, ali lopta nije prolazila kroz obruč onda kada nam je to bilo najpotrebnije."

"U mojoj zemlji imamo izreku"

Zbog četiri poraza Darko Rajaković je bio na meti kritika, ali je medijima otkrio kako će njegov tim reagovati. "U mojoj zemlji - Srbiji, postoji izreka: 'Kad točak upadne u blato, iz njega će i izaći.' Mi smo trenutno u blatu. Jedini način da izađemo iz toga jeste da nastavimo da napredujemo, da radimo, da se borimo, analiziramo snimke utakmica i otvoreno razgovaramo jedni sa drugima. Kroz sve ovo prolazimo zajedno i siguran sam da ćemo pronaći rješenje."

Potom je Rajaković nastavio da analizira meč: "Od početka utakmice željeli smo da igramo sa više preuzimanja u odbrani, a Kolin Marej-Bojlis je očigledno veoma dobar u tome i dobro se uklapa sa ostalim igračima u takvoj postavi. Mislim da nam je Jakob donio veoma dobre minute sa klupe. Odlično je igrao sa drugom petorkom. Pokušavamo da pronađemo dobitnu formulu za naš tim. To što se dogodilo u ovoj utakmici ne znači da će tako biti i u narednoj.

Imali smo plan. Kao što ste mogli da vidite, Skotija smo ostavljali na klupi tokom dužih perioda. Željeli smo da ga što više sačuvamo, s obzirom na to da mu je ovo bila prva utakmica po povratku. Međutim, produžetak je promijenio situaciju", objasnio je Rajaković.

Rajaković je bio upitan i zbog čega nema standardnu petorku za produžetke, kao većina trenera. "Na kraju utakmice često je najvažnije da pročitate situaciju na terenu. Morate da pronađete odgovarajuće duele i procijenite da li vam je potrebno više napadačkog potencijala ili drugačija defanzivna postava, kao i koji su igrači protivničkog tima na terenu. Imamo fleksibilan tim i igrači razumiju da pokušavamo da pobjeđujemo i pronađemo formulu koja će nam to omogućiti. Zato se nećemo ustručavati da isprobavamo različite igrače. Ne vidim ništa loše u tome", zaključio je srpski trener.

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