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Darko Rajaković se ponovo radovao u NBA: Srbin pobjeđuje i bez najveće zvijezde

Darko Rajaković se ponovo radovao u NBA: Srbin pobjeđuje i bez najveće zvijezde

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Toronto je upisao petu pobedu u novoj sezoni NBA ligi i to bez Kavaja Lenarda.

Nova pobjeda Toronta i Darka Rajakovića Izvor: Profimedia/Thearon W. Henderson/Getty images

Darko Rajaković nastavlja sa odličnim rezultatima na klupi Toronta. Upisao je petu pobjedu u novoj sezoni. U gostima je pao Milvoki (121:107). I to bez najveće zvijezde tima Kavaja Lenarda.

Doveden je iz Klipersa da bude lider ove ekipe, ali je Lenard opet povrijeđen, biće još neko vrijeme van terena, ali bez njega ekipa uspijeva da dođe do dobrih rezultata. Trijumf dodatno dobija na značaju ako se uzme u obzir da su gosti u jednom momentu imali 15 poena zaostatka (58:43) i da su na kraju preokrenuli.

Najbolji kod pobjednika bili su Ar Džej Beret (27, 7sk, 5as) i Elajdža Martin (27, 4sk), dok je Džamal Šed uz 10 poena imao čak 16 asistencija. Na ovom meču u timu Reptorsa nije bilo ni povrijeđenog Skotija Barnsa kog je posebno nahvalio Nikola Jokić. Što se tiče Baksa, najbolji kod njih bio je Tajler Hiro sa 23 poena.

Rezultati:

  • Atlanta - Vašington 139:132
  • Šarlot - Boston 80:119
  • Klivlend - Filadelfija 119:95
  • Dalas - Juta 112:100
  • Memfis - Oklahoma 97:128
  • Milvoki - Toronto 107:121
  • Nju Orleans - Minesota 109:115
  • LA Lejkers - Portland 124:118
  • Sakramento - San Antonio 109:124

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Tagovi

Darko Rajaković Toronto Reptors NBA liga

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