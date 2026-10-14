Darku Rajakoviću se smije brk: Razbio šampiona 50 razlike, ima strašan tim

Toronto pod vođstvom Darka Rajakovića razbio Njujork sa 50 razlike, a Kavaj Lenard dominira čim je došao.

Izvor: Nathan Denette / Zuma Press / Profimedia

Nova NBA sezona je iza ugla i neki timovi već sada djeluju "našpanovano", dok su drugi pošteno zarđali i biće im potrebno da se razbude pod hitno. Tako je prethodne noći Toronto srpskog trenera Darka Rajakovića razbio aktuelnog prvaka, ekipu Njujork Niksa, i to čak 50 razlike u meču zbog kog će se "crvenjeti obrazi".

Istina, nisu Niksi bili u najjačem sastavu, nedostajali su praktično svi nosioci od prošle sezone, ali je vrlo interesantno vidjeti koliko ozbiljan tim je napravio Toronto kada je slavio 148:98.

Dominirao je povratnik u redove Toronta Kavaj Lenard, koji je donio i prethodnu i jedinu šampionsku titulu 2019. godine, pošto je ubacio 21 poen za 16 minuta, a po 19 su dodali Skoti Barns i Kolin Marej-Bojls. Uz njih, Er Džej Beret je imao 17, pa Volter još 14... Što se tiče Niksa, koji će morati da se "trgnu" prije nego što nije počela ozbiljnija košarka, kod njih je Vajsmen prednjačio sa 18 poena i deset skokova.

Koga je doveo Darko Rajaković?

KAWHI LEONARD TONIGHT:21 POINTS5 REBOUNDS 2 STEALS6/12 FGM4/8 3PM+28 +/-17 MINUTES TORONTO KAWHI IS BACK. ( @ShowCaseShabazz) https://t.co/SIgmvClgCZ — Hoop Central (@TheHoopCentral)October 14, 2026



U svoju četvrtu sezonu kao trener Toronta Darko Rajaković ulazi jači za Kavaja Lenarda, jednog od najboljih igrača 21. vijeka. Uz mnogo peripetija doveo ga je iz LA Klipersa i od njega se očekuje da bude predvodnik mlade ekipe, pošto sada sa 35 godina ima i veteransko iskustvo, samo će biti potrebno da bude zdrav. Nauštrb njega, odrekao se Brendona Ingrama, koji je igrao sjajno prošle sezone, kao i Gredlija Dika i nekoliko pikova.

Tu su pak Skoti Barns, Imanuel Kvikli, Er Džej Beret i ostali od kojih Rajaković očekuje da ove sezone budu još bolji i da pokažu da Reptorsi mogu korak dalje, bar do druge runde plej-ofa.

Rezultati NBA predsezona: