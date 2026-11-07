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Brutalna partija Luke Dončića: Niko mu ništa ne može u NBA ligi, igra kao MVP

Brutalna partija Luke Dončića: Niko mu ništa ne može u NBA ligi, igra kao MVP

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Nevjerovatan meč odigrao je Luka Dončić i dao je 53 poena u pobjedi Lejkersa u NBA ligi.

Luka Dončić dao 53 poena Izvor: Ben Liebenberg / Getty images / Profimedia

Luka Dončić igra na MVP nivou u novoj sezoni i niko mu ne može ništa. Naučio je to na svojoj koži i Portland pošto su Lejkersi došli do pobjede - 124:118. Uz još jednu nestvarnu partiju reprezentativca Slovenije.

Dončić je za 38 minuta na parketu upisao 53 poena (12/18 za dva, 5/15 za tri, 14/18 sa penala), uz po pet skokova i asistencija. Uz njega su u pobjedničkom timu dvocifreni bili još Ostin Rivs (25) i Voker Kesler (16, 12sk). U redovima gostujućeg tima su se istakli Demijen Lilard sa 22 poena i Deni Avdija koji je bio nadomak tripl-dabla (20, 11as, 9sk).

Zahvaljujući nevjerovatnom Dončiću, Lejkersi su trenutno na skoru 8-2, a zanimljivo je da je ovo bio tek drugi poraz Blejzersa u novoj sezoni (6-2). U narednom kolu tim iz Los Anđelesa gostuje Detroitu što će biti još jedna prilika da Luka nastavi da dominira.

Rezultati:

  • Atlanta - Vašington 139:132
  • Šarlot - Boston 80:119
  • Klivlend - Filadelfija 119:95
  • Dalas - Juta 112:100
  • Memfis - Oklahoma 97:128
  • Milvoki - Toronto 107:121
  • Nju Orleans - Minesota 109:115
  • LA Lejkers - Portland 124:118
  • Sakramento - San Antonio 109:124

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Tagovi

Luka Dončić LA Lejkers NBA liga

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