Brutalna partija Luke Dončića: Niko mu ništa ne može u NBA ligi, igra kao MVP

Nevjerovatan meč odigrao je Luka Dončić i dao je 53 poena u pobjedi Lejkersa u NBA ligi.

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Luka Dončić igra na MVP nivou u novoj sezoni i niko mu ne može ništa. Naučio je to na svojoj koži i Portland pošto su Lejkersi došli do pobjede - 124:118. Uz još jednu nestvarnu partiju reprezentativca Slovenije.

Dončić je za 38 minuta na parketu upisao 53 poena (12/18 za dva, 5/15 za tri, 14/18 sa penala), uz po pet skokova i asistencija. Uz njega su u pobjedničkom timu dvocifreni bili još Ostin Rivs (25) i Voker Kesler (16, 12sk). U redovima gostujućeg tima su se istakli Demijen Lilard sa 22 poena i Deni Avdija koji je bio nadomak tripl-dabla (20, 11as, 9sk).

Zahvaljujući nevjerovatnom Dončiću, Lejkersi su trenutno na skoru 8-2, a zanimljivo je da je ovo bio tek drugi poraz Blejzersa u novoj sezoni (6-2). U narednom kolu tim iz Los Anđelesa gostuje Detroitu što će biti još jedna prilika da Luka nastavi da dominira.

LUKA JUST SANK IT FROM 3/4 COURT Bruce Springsteen can’t believe what he just witnessed! https://t.co/D0a9aSnwuX — NBA (@NBA)November 7, 2026

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