Brutalna partija Luke Dončića: Niko mu ništa ne može u NBA ligi, igra kao MVP

Nevjerovatan meč odigrao je Luka Dončić i dao je 53 poena u pobjedi Lejkersa u NBA ligi.
Luka Dončić igra na MVP nivou u novoj sezoni i niko mu ne može ništa. Naučio je to na svojoj koži i Portland pošto su Lejkersi došli do pobjede - 124:118. Uz još jednu nestvarnu partiju reprezentativca Slovenije.
Dončić je za 38 minuta na parketu upisao 53 poena (12/18 za dva, 5/15 za tri, 14/18 sa penala), uz po pet skokova i asistencija. Uz njega su u pobjedničkom timu dvocifreni bili još Ostin Rivs (25) i Voker Kesler (16, 12sk). U redovima gostujućeg tima su se istakli Demijen Lilard sa 22 poena i Deni Avdija koji je bio nadomak tripl-dabla (20, 11as, 9sk).
Zahvaljujući nevjerovatnom Dončiću, Lejkersi su trenutno na skoru 8-2, a zanimljivo je da je ovo bio tek drugi poraz Blejzersa u novoj sezoni (6-2). U narednom kolu tim iz Los Anđelesa gostuje Detroitu što će biti još jedna prilika da Luka nastavi da dominira.
LUKA JUST SANK IT FROM 3/4 COURT Bruce Springsteen can’t believe what he just witnessed! https://t.co/D0a9aSnwuX— NBA (@NBA)November 7, 2026
Rezultati:
- Atlanta - Vašington 139:132
- Šarlot - Boston 80:119
- Klivlend - Filadelfija 119:95
- Dalas - Juta 112:100
- Memfis - Oklahoma 97:128
- Milvoki - Toronto 107:121
- Nju Orleans - Minesota 109:115
- LA Lejkers - Portland 124:118
- Sakramento - San Antonio 109:124