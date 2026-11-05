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Luka Dončić piše istoriju NBA lige: Srušio i Džordana, ovo nije viđeno od 1963.

Luka Dončić piše istoriju NBA lige: Srušio i Džordana, ovo nije viđeno od 1963.

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Dončić je na pragu istorije NBA lige, sa prosjekom od 38,5 poena, što nije viđeno još od 1963. godine i Vilta Čemberlena.

Luka Dončić prosjek 38,5 poena po utakmici Izvor: AP Photo/Scott Marshall

Slovenački košarkaš Luka Dončić nastavlja da igra nevjerovatno ove sezone i prethodne noći je demonstrirao silu u pobjedi L.A. Lejkersa protiv Sakramenta (116:103), svoje nesuđene "prve" ekipe u NBA ligi. Zbog toga što je Sakramento propustio priliku da ga draftuje, Dončić je uvijek posebno raspoložen kada igra protiv Kingsa, a u kakvoj je formi na početku sezone nije mu potrebna dodatna motivacija.

Tako je Dončić ponovo demonstrirao silu i pokazao da je u ovom trenutku prvi kandidat za MVP nagradu, pošto niko nije ni blizu brojki koje beleži Slovenac, a na sve to - i Lejkersi izgledaju dosta bolje nego što je to bilo lane.

Luka Dončić opet ispisao istoriju

Prethodne noći Luka Dončić postigao je 40 poena, a imao je i devet skokova i sedam asistencija. U igri Lejkersa apsolutno sve se vrti oko njega, tako da je i ovoga puta "povlačio sve konce" kada je bio na terenu. Šutirao je solidnih 11/23, ubacio je šest trojki, a jedini minus je šest izgubljenih lopti.

Luka Dončić protiv Sakramenta.
Izvor: Youtube/NBA

Sada je Dončić postao prvi košarkaš u istoriji NBA lige koji je na šest uzastopnih utakmica imao više od 35 poena, pet skokova, pet asistencija i pet ubačenih trojki, a nikome brže nije pošlo za rukom da ubaci više od 300 poena i zabiljleži 50 asistencija u nekoj sezoni NBA lige. I najinteresantnije od svega je što to nije sve, Dončić je na pragu brojki kakve nisu viđene u NBA još od šezdesetih godina prošlog vijeka.

Preciznije, ima najbolji prosjek u prvih osam utakmica još od Vilta Čemberlena iz 1963. godine (52,3 poena), a nadmašio je Majkla Džordana iz 1986/87 koji je tada imao 38,4. Luka Dončić je sada na 38,5 poena u prosjeku.


Osim njega, Ostin Rivs je ubacio 21 poen za Lejkerse, a opet je bio "ruki" Darijus Akaf za Kingse sa 22 poena i 12 asistencija.

NBA rezultati 5. novembar

  • Detroit - Filadelfija 106:112
  • Vašington - Atlanta 105:120
  • Boston - Milvoki 109:102
  • Bruklin - Šarlot 114:104
  • Njujork - Čikago 135:105
  • Memfis - Indijana 103:107
  • Nju Orleans - Juta 120:113
  • Oklahoma Siti - Klivlend 124:116
  • Hjuston - Minesota 107:117
  • Denver - Toronto 128:109
  • Finiks - Portland 119:132
  • San Antonio - Dalas 112:111
  • Sakramento - Los Anđeles Lejkers 103:116
  • Los Anđeles Klipers - Majami 116:117

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Tagovi

Luka Dončić NBA liga

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