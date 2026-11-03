Nikola Jović gledao Dončićev ples: Luka ubacio 42 poena - u dva meča čak 87!

Srpski košarkaši imali su zanemarljiv učinak protekle noći u NBA ligi.

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Osim Nikole Jokića, još dvojica srpskih igrača su protekle noći izašla na NBA terene, ali imali su partije za zaborav. Hjuston Roketsi ubjedljivo su slavili protiv Boston Seltiksa sa 109:92, a Bogdan Bogdanović je odigrao samo pet minuta, praktično bez učinka. To je čudno ako se uzme u obzir da je u proteklom meču bio jako raspoložen, ali ovog puta je dobio značajno manju minutažu.

Što se tiče Nikole Jovića, on je odigrao tek nešto više od šest minuta u teškom porazu Majamija od Los Anđeles Lejkersa 138:117.

Izvor: Carmen Mandato / Getty images / Profimedia

Hjuston nastavlja da "melje" na Zapadu. Vodili su tokom cijele utakmice, imali maksimalnih +18 i na kraju ubjedljivo slavili. U pobjedničkom timu najbolji je bio Alperen Šengun sa impresivnim učinkom od 26 poena, sedam skokova i deset asistencija, Smit je imao dabl-dabl od 14 poena i 10 skokova, a poenterski identičan učinak imao je i Tompson.

U poraženom timu najbolji je bio Tejtum sa 19 poena, šest skokova i devet asistencija, ispratio ga je Keta sa 16 i Garza sa 14.

@alperennsengun | @RocketsTUR https://t.co/6jUsvmfGhi — Houston Rockets (@HoustonRockets)November 3, 2026

Što se tiče utakmice Majamija i Lejkersa, izdominirao je nevjerovatni Luka Dončić. Slovenac je postigao 42 poena, uz 13 asistencija i sedam skokova. Iz igre je šutirao 14/24 (8/9 za dva, 6/15 za tri). Slovenački as nastavlja da briljira u ovoj sezoni pa je za samo dva dana postigao 87 poena.

Ispratio ga je Ostin Rivs sa 27 poena, Kesler je imao dabl-dabl od 15 poena i isto toliko skokova.

OTRA NOCHE INCREÍBLE DE LUKA DONCIC 42 PUNTOS13 ASISTENCIAS7 REBOTESPara ganar 138-117 a Miami. Venía de endosarle 45 PTS a los Raptors, 37 a los Warriors, 41 a Portland y 52 a los Jazz. https://t.co/amr1qs78oE — NBASpain (@NBAspain)November 3, 2026

Majami je predvodio Janis Adetokunbo sa 30 poena, 12 skokova i sedam asistencija, ali je tim Erika Spolstre ponovo poražen, i to peti put u sedam mečeva.

Rezultati NBA: