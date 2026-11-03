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Nikolu Jokića muči stara boljka: Denver opet poražen u Bol areni, džaba Marejevih 35

Nikolu Jokića muči stara boljka: Denver opet poražen u Bol areni, džaba Marejevih 35

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Srpski košarkaš Nikola Jokić nikako da pronađe šuterski ritam na startu sezone.

Denver poražen od Portlanda Izvor: Tyler McFarland / Getty images / Profimedia

Košarkaši Denver Nagetsa zabilježili su novi poraz u "Bol areni", pošto su od njih bolji bili Portland Trejlblejzersi sa 110:118. Srpski košarkaš Nikola Jokić stao je nadomak tripl-dabla i ostao u sjenci Džamala Mareja i Denija Avdije sa druge strane.

Trostruki MVP NBA lige je postigao 26 poena uz devet skokova i osam asistencija, dok je Marej meč završio sa impresivnih 35 poena, pet skokova i šest asistencija. Iako je udarni tandem Nagetsa na papiru bio efikasan, Portland je ukrao pobjedu u gostima.

Najbolji centar planete ponovo nije blistao na šutu i čeka se da konačno proradi u novoj sezoni, pošto je iz igre šutirao 10/22, za tri poena 2/7, što je boljka koja ga muči već neko vrijeme...

Izabranici Dejvida Adelmana su vodili tokom tri četvrtine, u više navrata imali dvocifrenu prednost, ali to im nije bilo dovoljno za slavlje. Potpuno su potonuli i ušli u kontraritam u posljednjoj dionici i dozvolili rivalu da se razigra u njihovom domu.

Izvor: Tyler McFarland / Getty images / Profimedia

Pored Jokića i Mareja u Denveru je Braun bio sljedeći najefikasniji sa 14 poena i on je bio posljednji dvocifreni. Pobjednički tim je predvodio Deni Avdija sa 28 poena, tri skoka i pet asistencija, ispratio ga je Lilard sa 20 poena i po šest skokova i asistencija, Kligan je bio sjajan sa dabl-dabl učinkom od 17 poena i 18 skokova.

Denver se poslije šest utakmica nalazi na 10. poziciji na tabeli sa skorom 3-3, dok je Portland na visokoj trećoj poziciji sa samo jednim porazom i pet pobjeda.

Rezultati NBA:

  • Klivlend - Oklahoma 112:117
  • Šarlot Hornets - Detroit Pistons 91:124
  • Indijana - Atlanta 104:108
  • Njujork - Bruklin 103:90
  • Orlando - Vašington 94:103
  • Filadelfija - Čikago 126:107
  • Dalas - Sakramento 100:115
  • Memfis - Nju Orleans 134:135
  • Minesota - Milvoki 112:100
  • Hjuston - Boston 109:93
  • San Antonio - Juta 119:97
  • Denver - Portland 110:118
  • Golden Stejt - Finiks 116:113
  • Lejkersi - Majami 138:117
  • Klipersi - Toronto 118:125

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Tagovi

Nikola Jokić Denver NBA liga

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