Nikolu Jokića muči stara boljka: Denver opet poražen u Bol areni, džaba Marejevih 35

Srpski košarkaš Nikola Jokić nikako da pronađe šuterski ritam na startu sezone.
Košarkaši Denver Nagetsa zabilježili su novi poraz u "Bol areni", pošto su od njih bolji bili Portland Trejlblejzersi sa 110:118. Srpski košarkaš Nikola Jokić stao je nadomak tripl-dabla i ostao u sjenci Džamala Mareja i Denija Avdije sa druge strane.
Trostruki MVP NBA lige je postigao 26 poena uz devet skokova i osam asistencija, dok je Marej meč završio sa impresivnih 35 poena, pet skokova i šest asistencija. Iako je udarni tandem Nagetsa na papiru bio efikasan, Portland je ukrao pobjedu u gostima.
Najbolji centar planete ponovo nije blistao na šutu i čeka se da konačno proradi u novoj sezoni, pošto je iz igre šutirao 10/22, za tri poena 2/7, što je boljka koja ga muči već neko vrijeme...
A little misdirection and a fadeaway https://t.co/kTerRV5peg— Denver Nuggets (@nuggets)November 3, 2026
Izabranici Dejvida Adelmana su vodili tokom tri četvrtine, u više navrata imali dvocifrenu prednost, ali to im nije bilo dovoljno za slavlje. Potpuno su potonuli i ušli u kontraritam u posljednjoj dionici i dozvolili rivalu da se razigra u njihovom domu.Izvor: Tyler McFarland / Getty images / Profimedia
Pored Jokića i Mareja u Denveru je Braun bio sljedeći najefikasniji sa 14 poena i on je bio posljednji dvocifreni. Pobjednički tim je predvodio Deni Avdija sa 28 poena, tri skoka i pet asistencija, ispratio ga je Lilard sa 20 poena i po šest skokova i asistencija, Kligan je bio sjajan sa dabl-dabl učinkom od 17 poena i 18 skokova.
Denver se poslije šest utakmica nalazi na 10. poziciji na tabeli sa skorom 3-3, dok je Portland na visokoj trećoj poziciji sa samo jednim porazom i pet pobjeda.
Rezultati NBA:
- Klivlend - Oklahoma 112:117
- Šarlot Hornets - Detroit Pistons 91:124
- Indijana - Atlanta 104:108
- Njujork - Bruklin 103:90
- Orlando - Vašington 94:103
- Filadelfija - Čikago 126:107
- Dalas - Sakramento 100:115
- Memfis - Nju Orleans 134:135
- Minesota - Milvoki 112:100
- Hjuston - Boston 109:93
- San Antonio - Juta 119:97
- Denver - Portland 110:118
- Golden Stejt - Finiks 116:113
- Lejkersi - Majami 138:117
- Klipersi - Toronto 118:125