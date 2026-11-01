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Da li Nikola Jokić slavi Noć vještica?

Da li Nikola Jokić slavi Noć vještica?

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Nikola Jokić je jednom prilikom dobio pitanje o Noći veštica i jasno je stavio do znanja da ga to ne zanima.

Da li Nikola Jokić slavi Noć vještica? Izvor: Denver Nuggets/youtube

Sveti Luka ili Noć vještica? Zavisi koga pitate. U Americi je praznik veoma popularan, ljudi se maskiraju, provode vrijeme sa najbližima i to je neka vrsta tradicije. S obzirom na to da je Nikola Jokić u Denveru od 2015. godine novinare je zanimalo i njegovo mišljenje o tome.

Tako je na jednoj konferenciji za medije prije par godina srpski centar dobio pitanje o Noći vještica. Tačnije, da li će se maskirati za taj praznik? Njegov kratak i jasan odgovor je rekao šta misli o tome.

"Ne", rekao je Jokić, zahvalio se novinarima na pitanjima, ustao i otišao.

Jasno je poručio da ga taj praznik ne zanima previše. Da li se nešto promijenilo od tada i od kada ima dvoje djece? To, bar za sada, nije poznato.

"Mi smo u tranziciji"

Jokić i Denver igraju sa dosta oscilacija na startu nove sezone u NBA ligi. Skor je 3-2, ali igra nije ni blizu one kakvu žele.

"Mislim da dobijamo mečeve, to je važno. Pokušavamo da uradimo nešto drugačije. Ponekad uspijemo, ponekad ne. Mi smo u tranziciji trenutno. Želimo da uradimo pravu stvar ili novu stvar. Idemo pravim putem", poručio je Jokić.

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Nikola Jokić posle pobede protiv Islanda
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Nikola Jokić

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