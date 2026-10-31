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Dabl-dabl Nikole Jokića u pobjedi Denvera

Dabl-dabl Nikole Jokića u pobjedi Denvera

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nikola Jokić je odigrao veoma dobar meč i pomogao Denveru da dođe do pobjede protiv Finiksa u NBA ligi.

Dabl-dabl Nikole Jokića protiv Finiksa Izvor: Chris Coduto / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić upisao je dabl-dabl u pobjedi Denvera protiv Finiksa (127:120). Srpski košarkaš je za 38 minuta na parketu upisao 18 poena, uz 10 asistencija i 7 skokova. Radio je ono što najbolje zna - da diriguje i pusti druge da pogađaju kada im ide. Nije forsirao, uputio je ukupno 13 šuteva.

Fantastične partije pružili su Džamal Marej (39, 8sk, 5as) i Kristijan Braun (31, 7/9 za tri). Dobra vijest za Nagetse je i ta što se Kameron Džonson vratio na parket poslije povrede i upisao je 12 poena i 9 skokova. U poraženom timu su se istakli Majls Bridžis (24, 10sk) i Devin Buker (20).

Zanimljivo je da je ovo druga uzastopna pobeda za Denver na gostovanjima. Mnogo bolje Nagetsi igraju na strani nego kod kuće. Jedan od razloga za to je sukob sa navijačima, o čemu je javno pričao i sam Jokić.

Zamjeraju fanovima što im zvižde na početku sezone, što nisu uz tim i izgleda da je Denveru lakše da igra u gostima. Ima tri pobjede u pet mečeva, od čega je samo jedna kod kuće...

Rezultati:

  • Vašington - Šarlot 95:79
  • Boston - Čikago 125:111
  • Bruklin - Detroit 94:110
  • Filadelfija - Njujork 98:93
  • Toronto - Orlando 114:121
  • Dalas - Hjuston 116:111
  • Majami - Indijana 145:125
  • Minesota - LA Klipers 127:101
  • Golden Stejt - LA Lejkers 112:95
  • Finiks - Denver 120:127

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Tagovi

Nikola Jokić košarka NBA liga Denver

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