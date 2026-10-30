Nikola Jokić na udaru navijača Denvera: "Ne može gubitnički mentalitet da zarađuje 70 miliona"

Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić u novoj sezoni nije najomiljeniji nekim navijačima, nakon što je imao poruku za njih, dobio je još nekoliko odgovora na društvenim mrežama.

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Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić igra nestvarnu košarku. Nije u pitanju jedna sezona, već godine! Ipak, to nije dovoljno da bi svi navijači Denvera poslije više od decenije igranja za klub iz Kolorada imali potpuno poštovanje prema Srbinu. Čini se da titula koju im je donio 2023. nije bila dovoljna da ih "kupi", pa su na društvenim mrežama osvanuli vrlo ružni komentari.

"Ovakav gubitnički mentalitet ne zaslužuje platu od 70 miliona godišnje u Denveru. Više mu nije stalo do pobjeda. Možda je vrijeme da se raziđu", napisao je jedan navijač na Tviteru.

Denver je sezonu započeo polovičnim učinkom, porazom od Oklahome i Golden Stejta, ali i ubjedljivom pobjedom nad Nju Orleansom. Navijači očigledno nisu zadovoljni igrom tima, a srpski as koji je i dalje ubjedljivo najbolji u timu i ima prosjek od 22 poena, 10,5 skokova, devet asistencija i 1,8 blokada, smatra se najvećim krivcem za igru tima. Rezon navijača Denvera možda nije jasan, ali nekolicina njih je riješila da se oglasi na društvenim mrežama.

Šta su navijači poručili Nikoli Jokiću?

Neki od komentara su glasili: "Jokić je tokom velikog dijela svake dosadašnje utakmice bio veoma loš u skoku u odbrani; Nikola Jokić je i dalje ista lijenja budala kakva je oduvijek bio; Više nisam potpuno siguran da će Nikola Jokić sljedećeg ljeta potpisati produžetak ugovora. Djeluje da se nešto dešava, to je očigledno, ali i dalje preispitujem sopstveni utisak", pisali su navijači.

Bilo je i onih koji su tražili radikalne mjere, da se čitav tim promijeni. "Jokić bi konačno morao malo da se postidi zbog svoje igre u odbrani; Trejdujte sve igrače! Spreman sam da gledam kako se ekipa gradi oko Brazila i Hopkinsa."

Jedan od njih naveo je i da neće zaboraviti sve što je Nikola Jokić uradio za Denver, ali da je vrijeme za pozdrav. "Čini mi se da je ovo pravi trenutak da se zahvalimo Jokiću. Dragi Nikola, nikada neću zaboraviti sve što si učinio za NBA ligu. Ti si najposebniji igrač kog sam ikada gledao i najbolji napadač svih vremena. Uprkos stalnim kritikama i mržnji koju trpiš, sve što si radio bilo je da svima dokažeš da griješe", napisao je navijač.

Šta je rekao Nikola Jokić?

Povod da Nikola Jokić – budimo iskreni jedini koji je nosio Denver iz godine u godinu, iz sezone u sezonu, a da pritom nije birao meč u kojem će dati maksimum – bude targetiran bila je posljednja izjava srpskog centra. "Jednostavno sam rekao ono što sam rekao. Ne znači da se slijepo držim toga što sam izgovorio. Igrao sam u mnogo gorim uslovima, pred 10, 50, 100, pa i 150.000 ljudi... Dobro, ne baš pred 150.000, već pred 10.000 ili 15.000 ljudi, otprilike. Nisam navikao na to da navijači zvižde sopstvenom timu", rekao je Nikola Jokić koji je još jednom bio pozvan da govori o zvižducima navijača na startu sezone.

Dobio je ubrzo pitanje novinara: "Da li to znači da u Evropi nema zvižduka upućenih sopstvenoj ekipi, već da su oni u potpunosti usmjereni ka protivniku?

Baš me zanima u čemu je razlika." Nikola Jokić je kratko dodao: "Nisam to ranije čuo. Vjerovatno se i to dešava, ali smatram da to nisu pravi navijači."

Šta je Nikola Jokić rekao o navijačima?

Srpski as je nedavno kritikovao navijače koji su na startu sezone zviždali timu. Denver nije dobio podršku već u prvom meču na domaćem terenu, što je najboljeg igrača Denvera jako naljutilo.

"Prva utakmica kod kuće i pojedini navijači nam zvižde. Ne moraju više da dolaze. Ako nas pratite, znate da mi nikada ne odustajemo. Vratili smo se i iz gorih situacija. Ako mene pitate, oni više nisu dobrodošli. Ako su pravi navijači, treba da nas podržavaju", poručio je Jokić.

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(MONDO)