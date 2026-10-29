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Nikola Jokić ispisao istoriju: Upisao 200. tripl-dabl, niko brže to nije učinio!

Nikola Jokić ispisao istoriju: Upisao 200. tripl-dabl, niko brže to nije učinio!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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U istorijskoj noći, Nikola Jokić je upisao 200. tripl-dabl protiv Nju Orleansa, brže od svih prethodnih igrača.

Nikola Jokić je upisao 200. tripl-dabl u NBA Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Srpski košarkaš Nikola Jokić zaigrao je prethodne noći ponovo dobro i vodio je svoj Denver do pobjede nad Nju Orleansom 104:91, a uz to uspeo je da ispiše nove stranice istorije NBA lige i generalno svetske košarke. I bilo je pitanje trenutka kada će zaista to učiniti.

Nikola Jokić je upisao svoj 200. tripl-dabl u karijeri protiv Nju Orleansa, igrajući skoro bez greške nakon slabijeg početka sezone. Tako je u istorijskoj noći, Nikola Jokić imao 21 poen, 13 skokova i 10 asistencija, dok je šutirao 8/13.

Jokić sad ide po prvo mjesto

Somborac je sada na vječnoj listi drugi, samo je Rasel Vestrbuk ispred sa 208 tripl-dablova i pošto je ovog ljeta otišao u penziju, već sada znamo da razliku ne može da uveća. Jokić je drugi u istoriji koji je zabilježio 200 tripl-dablova, ali je to učinio za znatno manje utakmica nego Vestbruk.


Vestbruku je bilo potrebno 1.174 utakmice, a Jokić je do iste brojke stigao do 814, što nam govori kada jednog dana završi karijeru - da će biti "debelo iznad" Amerikanca.

Lijepa noć za Denver

Nakon dva teška poraza u tri utakmice, Denver je i drugi put pobijedio Pelikanse uz bolji utisak čitavog tima, prije svega u odbrani. Džamal Marej je bio prvi strelac sa 23 poena, Kristijan Braun i Eron Gordon ubacili su po 15, dok je Trevon Brazil imao 11 i osam skokova. Kada je u pitanju Nju Orleans, njega je predvodio Zajon Vilijamson sa 25 poena i pet skokova.

NBA rezultati 29. oktobar

  • Atlanta - Majami 117:129
  • Klivlend - Vašington 121:111
  • Detroit - Šarlot 97:89
  • Indijana - Filadelfija 109:114
  • Toronto - Orlando 129:99
  • Čikago - Njujork 127:133
  • Milvoki - Hjuston 100:132
  • Minesota - Golden Stejt 114:119
  • Nju Orleans - Denver 91:104
  • Juta - San Antonio 111:117
  • Dalas - Oklahoma 120:96
  • L.A. Klipers - L.A. Lejkers 87:103

Tagovi

Nikola Jokić NBA liga

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