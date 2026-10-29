Nikoli Jokiću rekli da je ispisao NBA istoriju: Reakcija na 200. tripl-dablova sve govori

Kako je reagovao Nikola Jokić na informaciju da je ispisao istoriju NBA lige sa 200 tripl-dablova? Pa, nekako kako bismo i očekivali od njega.

Izvor: Denver Nuggets/YouTube screenshot

Srpski košarkaš Nikola Jokić ispisao je istoriju NBA lige pošto je prethodne noći u pobedi Denvera nad Nju Orleansom (104:91) zabeležio tripl-dabl, inače svoj 200. u karijeri. Jokić je postigao 21 poen, imao je 13 skokova i 10 asistencija, tako da njegov meč protiv Pelikansa ulazi u istoriji, posebno kada se zna da je tek drugi u NBA koji je stigao do 200. tripl-dablova.

Očekivano, Nikola Jokić nije bio egzaltiran zbog toga. Ostao je na zemlji i poslije ulaska u legendu, tako da nije dozvolio ni ovoga puta da to što ga drugi hvale - na bilo koji način utiče na njega i natera ga da poleti.

Kako je Jokić reagovao na rekord?

@VicLombardi gets the chance to break down tonight’s game with Nikola Jokić, who just secured his 200th triple double! https://t.co/6ANol4PssH — AltitudeTV (@AltitudeTV)October 29, 2026



Nikola Jokić nije održao konferenciju za medije poslije meča, samo je govorio u "fleš" zoni poslije utakmice, tako da se kod njega ni tu nije moglo očitati da je previše srećan, kao da je jedva čekao da svi prestanu da pričaju o njegovom rekordu i fantastičnom meču jer mu to nikada nije u fokusu.

Novinar : "Nikola, prošli put kada ste igrali protiv ove ekipe, primili ste 135 poena. Večeras je odbrana napravila razliku. Kako ste odigrali ovako sjajnu utakmicu?"

: "Nikola, prošli put kada ste igrali protiv ove ekipe, primili ste 135 poena. Večeras je odbrana napravila razliku. Kako ste odigrali ovako sjajnu utakmicu?" Nikola Jokić : "Mislim da su prošli put postigli mnogo poena iz reketa, pa smo malo prilagodili igru. I večeras su uspjevali da dolaze do reketa, ali mislim da smo dobro otvorili utakmicu i nametnuli svoj ritam i tempo. Kontrolisali smo utakmicu gotovo sve vrijeme, čak i u onom kratkom periodu kada su prišli na pet poena zaostatka. Mislim da smo veći deo utakmice imali kontrolu".

: "Mislim da su prošli put postigli mnogo poena iz reketa, pa smo malo prilagodili igru. I večeras su uspjevali da dolaze do reketa, ali mislim da smo dobro otvorili utakmicu i nametnuli svoj ritam i tempo. Kontrolisali smo utakmicu gotovo sve vrijeme, čak i u onom kratkom periodu kada su prišli na pet poena zaostatka. Mislim da smo veći deo utakmice imali kontrolu". Novinar : "Večeras ste ponovo imali jednog rukija u startnoj postavi. Kako napreduju ti mladi igrači?"

: "Večeras ste ponovo imali jednog rukija u startnoj postavi. Kako napreduju ti mladi igrači?" N ikola Jokić : " Iskreno, ja lično vjerujem u njih . Mislim da imaju mnogo toga da ponude. Nalaze se u novoj situaciji, imaju novu ulogu, sve im je novo, tako da moramo da im damo malo vremena. Ali mislim da su energija i koncentracija tu, da žele da rade prave stvari. Mislim da je to najvažnije".

: " . Mislim da imaju mnogo toga da ponude. Nalaze se u novoj situaciji, imaju novu ulogu, sve im je novo, tako da moramo da im damo malo vremena. Ali mislim da su energija i koncentracija tu, da žele da rade prave stvari. Mislim da je to najvažnije". Novinar : " Čestitke na 200. tripl-dablu u karijeri, od čega je 16 ostvareno protiv Nju Orleansa . Večeras se navršava i 11 godina od vašeg debija u NBA ligi. Sjećate li se koliko ste poena postigli na toj utakmici?"

: " . Večeras se navršava i 11 godina od vašeg debija u NBA ligi. Sjećate li se koliko ste poena postigli na toj utakmici?" Nikola Jokić : "Dva".

: "Dva". Novinar : "Sjećate li se kako ste ih postigli?".

: "Sjećate li se kako ste ih postigli?". Nikola Jokić : "Da, desnim horogom".

: "Da, desnim horogom". Novinar : "Odlično! Prošlo je dosta vremena i daleko ste dogurali. Čestitke na večerašnjem dostignuću".

: "Odlično! Prošlo je dosta vremena i daleko ste dogurali. Čestitke na večerašnjem dostignuću". Nikola Jokić : "Hvala vam puno".

: "Hvala vam puno". Novinar: "Nikola Jokić, dame i gospodo! 200 tripl-dablova u karijeri. Juri Rasela Vestbruka".

Može li Jokić do apsolutnog rekorda?

Rasel Vestbruk je sada na samo osam tripl-dablova ispred Nikole Jokića i u tempu u kome trenutno igra srpski košarkaš, treba očekivati da ga preskoči već do kraja kalendarske godine, a pitanje je samo koliko će biti ispred njega kada jednog dana završi karijeru kao što je Amerikanac ovog ljeta.

Rasel Vestbruk - 209 tripl-dablova

Nikola Jokić 200

Oskar Robertson 181

Medžik Džonson 138

Lebron Džejms 125

Džejson Kid 107

Luka Dončić 90

Džejms Harden 82

Vilt Čemberjlen 78

Domantas Sabonis 69