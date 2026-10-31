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Nikola Jokić: "Mi smo trenutno u tranziciji"

Nikola Jokić: "Mi smo trenutno u tranziciji"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nikola Jokić se oglasio poslije pobjede Denvera protiv Finiksa, ali nije bio pretjerano raspoložen da priča sa novinarima.

Nikola Jokić Denver je u tranziciji Izvor: Printscreen/X/AltitudeTV

Denver je upisao treću pobjedu u pet mečeva u novoj NBA sezoni. Pao je Finiks na gostovanju (127:120) uz veoma dobru partiju srpskog centra (18, 10as, 7sk). Nije previše forsirao, nije bilo ni potrebe za tim, pošto su njegovi saigrači bili raspucani. Prvenstveno Džamal Marej (39, 8sk, 5as) i Kristijan Braun (31, 7/9 za tri).

"Mislim da dobijamo mečeve, to je važno. Pokušavamo da uradimo nešto drugačije. Ponekad uspijemo, ponekad ne. Mi smo u tranziciji trenutno. Želimo da uradimo pravu stvar li novu stvar. Idemo pravim putem", rekao je Jokić.

Pitali su ga novinari da li vidi neki detalj u igri Denvera koji može da ih "pogura" da dođu daleko u plej-ofu.

"Svaki detalj je važan. Ne znam da li je to specifično nešto u odbrani, napadu, skok u napadu... Čini mi se da je ponekad četvrtina, ponekad dio meča, moraš da budeš konstantan u tome."

"Ne razmišljam ja o tome"

Nije bio Nikole previše raspoložen da priča sa novinarima, što se vidjelo i po reakciji na jedno pitanje. Zanimalo ih je kako mu izgledaju minuti koje provodi sa rezervistima na terenu.

"Igram, ne razmišljam o tome da je neko novajlija i slično. Nalazim rješenja u momentu, ne razmišljam o tome."

Pohvalio je na kraju svog saigrača Kristijana Brauna koji je dao sedam trojki iz devet pokušaja.

"Da, radi na šutevima. U prošlom meču je dao neke važne trojke. To je proces, radi na tome i isplaćuje se", zaključio je Jokić.

Rezultati:

  • Vašington - Šarlot 95:79
  • Boston - Čikago 125:111
  • Bruklin - Detroit 94:110
  • Filadelfija - Njujork 98:93
  • Toronto - Orlando 114:121
  • Dalas - Hjuston 116:111
  • Majami - Indijana 145:125
  • Minesota - LA Klipers 127:101
  • Golden Stejt - LA Lejkers 112:95
  • Finiks - Denver 120:127

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Tagovi

Nikola Jokić košarka NBA liga Denver

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