Nikola Jokić: "Mi smo trenutno u tranziciji"

Nikola Jokić se oglasio poslije pobjede Denvera protiv Finiksa, ali nije bio pretjerano raspoložen da priča sa novinarima.
Denver je upisao treću pobjedu u pet mečeva u novoj NBA sezoni. Pao je Finiks na gostovanju (127:120) uz veoma dobru partiju srpskog centra (18, 10as, 7sk). Nije previše forsirao, nije bilo ni potrebe za tim, pošto su njegovi saigrači bili raspucani. Prvenstveno Džamal Marej (39, 8sk, 5as) i Kristijan Braun (31, 7/9 za tri).
"Mislim da dobijamo mečeve, to je važno. Pokušavamo da uradimo nešto drugačije. Ponekad uspijemo, ponekad ne. Mi smo u tranziciji trenutno. Želimo da uradimo pravu stvar li novu stvar. Idemo pravim putem", rekao je Jokić.
Pitali su ga novinari da li vidi neki detalj u igri Denvera koji može da ih "pogura" da dođu daleko u plej-ofu.
"Svaki detalj je važan. Ne znam da li je to specifično nešto u odbrani, napadu, skok u napadu... Čini mi se da je ponekad četvrtina, ponekad dio meča, moraš da budeš konstantan u tome."
"Ne razmišljam ja o tome"
“I just play.” And that he does. https://t.co/dxNl9EfGQ0— AltitudeTV (@AltitudeTV)October 31, 2026
Nije bio Nikole previše raspoložen da priča sa novinarima, što se vidjelo i po reakciji na jedno pitanje. Zanimalo ih je kako mu izgledaju minuti koje provodi sa rezervistima na terenu.
"Igram, ne razmišljam o tome da je neko novajlija i slično. Nalazim rješenja u momentu, ne razmišljam o tome."
Pohvalio je na kraju svog saigrača Kristijana Brauna koji je dao sedam trojki iz devet pokušaja.
"Da, radi na šutevima. U prošlom meču je dao neke važne trojke. To je proces, radi na tome i isplaćuje se", zaključio je Jokić.
Rezultati:
- Vašington - Šarlot 95:79
- Boston - Čikago 125:111
- Bruklin - Detroit 94:110
- Filadelfija - Njujork 98:93
- Toronto - Orlando 114:121
- Dalas - Hjuston 116:111
- Majami - Indijana 145:125
- Minesota - LA Klipers 127:101
- Golden Stejt - LA Lejkers 112:95
- Finiks - Denver 120:127
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