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Stef Kari ponizio Luku Dončića: Ovaj potez mu nikada neće zaboraviti

Stef Kari ponizio Luku Dončića: Ovaj potez mu nikada neće zaboraviti

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Luka Dončić je na svojoj koži osjetio kako to izgleda kada te protivnik baci na parket i pogodi trojku.

Stef Kari ponizio Luku Dončića Izvor: Printscreen/X/NBA

Luka Dončić je navikao da bude taj koji će da "uništava" protivničke igrače svojim potezima. Sada je na svojoj koži osjetio kako to izgleda i to od strane Stefa Karija. Najbolji šuter svih vremena je maestralnim dribliznima izbacio superstara Lejkersa iz igre, tačnije "bacio ga je na parket".

Fenomenalan potez pleja Voriorsa koji je napad završio savršeno, pogodio je trojku dok je Dončić ležao na parketu. Kada je lopta prošla kroz obruč Kari se uhvatio za glavu i počeo da igra, dok su fanovi domaćeg tima bili u transu.

Na kraju je Golden Stejt pobedio Lejkerse (112:95), a upravo su dvojica spomenutih igrača bili najefikasniji. Kari je predvodio pobednički tim i dao je 31 poen (8/14 za tri), dok je Dončić dao 37 poena (6/16 za tri, 7sk, 5as).

"Probao sam da dođem do prostora za šut. Moram da priznam da baš dugo vremena nisam bio ovoliko otvoren. Volim ovu igru, uživam, zabavljam se na terenu. Posebno u ovom momentu karijere, želim da nastavim da budem radostan dokle god igram", poručio je Kari.

Rezultati:

  • Vašington - Šarlot 95:79
  • Boston - Čikago 125:111
  • Bruklin - Detroit 94:110
  • Filadelfija - Njujork 98:93
  • Toronto - Orlando 114:121
  • Dalas - Hjuston 116:111
  • Majami - Indijana 145:125
  • Minesota - LA Klipers 127:101
  • Golden Stejt - LA Lejkers 112:95
  • Finiks - Denver 120:127

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Tagovi

Stef Kari Luka Dončić košarka NBA liga

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