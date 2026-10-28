Luka Dončić opet ispisao istoriju u dresu Lejkersa: Sve uzeo u svoje ruke, ali izgubio

Iako je Luka Dončić postigao 41 poen, Lejkersi su doživjeli prvi poraz sezone.

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Slovenački košarkaš Luka Dončić nastavio je da "pleše" ove sezone, ali ne i njegovi LA Lejkersi. Klub iz Los Anđelesa doživio je prethodne noći prvi poraz u novoj NBA sezoni i to na domaćem terenu protiv Portlanda, koji je poslije drame u završnici došao do pobjede 134:129.

Nije pomogla ni nova vrhunska partija Luke Dončića koji je još jednom u MVP maniru predvodio Lejkerse i meč je završio sa 41 poenom, devet asistencija i pet skokova. Šutirao je odlično - 12 od 22 - pogodio je šest trojki, imao i 11 pogođenih slobodnih bacanja, ali sve je to bilo malo da bi se srušili Trejlblejzersi koji takođe igraju dobro ove sezone, ostvarili su tri pobjede iz isto toliko odigranih mečeva.

Takođe, Luka Dončić je ispisao i istoriju prethodne noći pošto je postao tek šesti košarkaš u istoriji Lejkersa koji je odigrao bar 20 utakmica u kojima je postigao preko 40 poena. Ispred su Majken, O'Nil, Džeri Vest, Bejlor i Kobi Brajant, ali nijedan to nije uradio za samo 96 utakmica kao član "jezeraša".

Luka Doncic is ridiculous, man. https://t.co/JxP1Q654x6 — Legion Hoops (@LegionHoops)October 28, 2026



Osim njega, Ostin Rivs je ubacio 26 poena za Lejkerse i tek je još Mamukelašvili bio raspoložen sa 17. Kada je u pitanju Portland, za njega su Avdija i Morant postigli po 23 poena, Holidej je dao 22, a Lilard 21.

NBA rezultati 28. oktobar: