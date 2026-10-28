logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Luka Dončić opet ispisao istoriju u dresu Lejkersa: Sve uzeo u svoje ruke, ali izgubio

Luka Dončić opet ispisao istoriju u dresu Lejkersa: Sve uzeo u svoje ruke, ali izgubio

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Iako je Luka Dončić postigao 41 poen, Lejkersi su doživjeli prvi poraz sezone.

Luka Dončić postigao 41 poen u porazu LA Lejkersa od Portlanda Izvor: Harry How / Getty images / Profimedia

Slovenački košarkaš Luka Dončić nastavio je da "pleše" ove sezone, ali ne i njegovi LA Lejkersi. Klub iz Los Anđelesa doživio je prethodne noći prvi poraz u novoj NBA sezoni i to na domaćem terenu protiv Portlanda, koji je poslije drame u završnici došao do pobjede 134:129.

Nije pomogla ni nova vrhunska partija Luke Dončića koji je još jednom u MVP maniru predvodio Lejkerse i meč je završio sa 41 poenom, devet asistencija i pet skokova. Šutirao je odlično - 12 od 22 - pogodio je šest trojki, imao i 11 pogođenih slobodnih bacanja, ali sve je to bilo malo da bi se srušili Trejlblejzersi koji takođe igraju dobro ove sezone, ostvarili su tri pobjede iz isto toliko odigranih mečeva.

Takođe, Luka Dončić je ispisao i istoriju prethodne noći pošto je postao tek šesti košarkaš u istoriji Lejkersa koji je odigrao bar 20 utakmica u kojima je postigao preko 40 poena. Ispred su Majken, O'Nil, Džeri Vest, Bejlor i Kobi Brajant, ali nijedan to nije uradio za samo 96 utakmica kao član "jezeraša".


Osim njega, Ostin Rivs je ubacio 26 poena za Lejkerse i tek je još Mamukelašvili bio raspoložen sa 17. Kada je u pitanju Portland, za njega su Avdija i Morant postigli po 23 poena, Holidej je dao 22, a Lilard 21.

NBA rezultati 28. oktobar:

  • Boston - Bruklin 125:124
  • Njujork - Detroit 111:97
  • San Antonio - Sakramento 130:103
  • LA Lejkers - Portland 129:136

Možda će vas zanimati

Tagovi

Luka Dončić NBA liga LA Lejkers

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC