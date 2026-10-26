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Perkins: "Laganih 52 Luke Dončića, ovog dana Gospodnjeg"

Perkins: "Laganih 52 Luke Dončića, ovog dana Gospodnjeg"

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Luka Dončić oduševio je sve sa 52 poena u pobjedi Lejkersa protiv Jute Džez, uz 10 asistencija i 8 skokova.

Kendrik Perkins oduševljen partijom Luke Dončića Izvor: YouTube/NBA/ESPN

Luka Dončić ostavio je bez teksta sve ljubitelje košarke, ubacivši 52 poena u pobedi protiv Jute Džez prošle noći. Medžik Džonson, najveća legenda Dončićevih Los Anđeles Lejkersa, nije mogao da vjeruje šta je vidio.

"Luka Dončić je bio nezaustavljiv danas! Ubacio je 52 poena, uz 10 asistencija i osam skokova, predvodeći Lejkerse u pobjedi 132:123 posle preokreta protiv Jute Džez. Lejkersi igraju uzbudljivu i pobedničku košarku - sada imaju skor 3-0 na početku sezone", rekao je Medžik Džonson.

I bivši NBA centar, a sada stručni komentator Kendrik Perkins takođe je bio oduševljen.

"Dončićevih 52 i 10 ovog dana Gospodnjeg", napisao je on, a Dončić je na to odgovorio emotikonom koji se smije sa naočarima za sunce.

Luka Dončić je ubacio 52 poena
Izvor: Youtube/NBA

Dončić je ubacio čak osam trojki i prvi put ove sezone postigao 50, a jako su bili bitni njegovi hici u završnici koji su "pogurali" Lejkerse do osme pobjede protiv Džeza u posljednjih devet mečeva. U posljednjim minutima je ubacio uzastopne trojke za vođstvo 127:121, na 1:42 do kraja.

Lokalni mediji u Los Anđelesu (uključujući Los Anđeles Tajms i lokalne radio stanice) dive se hemiji između Dončića i Rivsa. Rivs je ubacio 29 poena, a analitičari ističu podatak da je taj tandem zajedno iznudio i pogodio čak 21 od 24 slobodna bacanja, što je ocijenjeno kao "neodbranjiv bekovski pritisak na protivnički reket i bonuse".

Tagovi

Luka Dončić košarka NBA liga

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