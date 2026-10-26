Šou-tajm Luke Dončića: Dao 52 poena kao od šale, ide po MVP nagradu

Luka Dončić je odigrao spektakularnu utakmicu, postigavši 52 poena i vodeći L.A. Lejkerse do pobjede nad Jutom rezultatom 132:123.

Izvor: Luke Hales / Getty images / Profimedia

Slovenački košarkaš Luka Dončić odigrao je prethodne noći spektakularnu utakmicu i vodio je L.A. Lejkerse do ubjedljive pobjede nad Jutom (132:123). Djeluje da su Lejkersi uspjeli da pronađu pravi ritam poslije odlaska Lebrona Džejmsa u Filadelfiji, iako su im mnogi prognozirali krah, a ključeve ekipe očekivano preuzeo je Luka Dončić.

Za sada, Dončić igra MVP sezonu i njegovi Lejkersi su na 3-0, tako da je ovo možda i najava da bi Slovenac mogao prvi put da bude nagrađen nagradom za najkorisnijeg igrača NBA lige.

Kako je odigrao Luka Dončić?

Luka Dončić je na meču protiv Jute zabilježio čak 52 poena, 10 asistencija i osam skokova, odnosno dva su mu dakle falila za tripl-dabl. Imao je još i dve ukradene lopte i četiri izgubljene, dok je napravio i četiri faula, u svom stilu, bez potrebe. Interesantno je da je šutirao odlično iz igre, 17/30, od čega je ubacio osam trojki iz 18 pokušaja.

LUKA JUST ERUPTED FOR 52 POINTS 52 PTS 8 REB 10 AST 2 STL 8 3PM LAKERS ROAD WINHe becomes the first player in @Lakers franchise history to record 50+ PTS, 10+ AST, 5+ REB, and 5+ 3PM in a single game! https://t.co/mfUAJSEJYB — NBA (@NBA)October 26, 2026



Osim njega odličan je bio i Ostin Rivs sa 29 poena, a dvocifreni su bili još Kolin Sekston sa 13, odnosno Zier Vilijams i Matis Tibul sa po 11.

S druge strane Lauri Markanen je ubacio 28 poena, Kijont Džordž je imao 24, a Džeren Džekson je stao na 20 poena. Ni ovoga puta Jusufa Nurkića nije bilo u sastavu Jute, propustio je meč zbog povrede.

NBA rezultati:

Juta - L.A. Lejkers 123:132

Bruklin - Indijana 109:136

Minesota - Toronto 117:94

Njujork - Orlando 102:111

Oklahoma - L.A. Klipers 108:101

Filadelfija - Detroit 93:106

Sakramento - Memfis 112:123

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