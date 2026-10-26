logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šou-tajm Luke Dončića: Dao 52 poena kao od šale, ide po MVP nagradu

Šou-tajm Luke Dončića: Dao 52 poena kao od šale, ide po MVP nagradu

Autor G.A. Izvor mondo.rs
0

Luka Dončić je odigrao spektakularnu utakmicu, postigavši 52 poena i vodeći L.A. Lejkerse do pobjede nad Jutom rezultatom 132:123.

Luka Dončić da0 52 poena protiv Jute Izvor: Luke Hales / Getty images / Profimedia

Slovenački košarkaš Luka Dončić odigrao je prethodne noći spektakularnu utakmicu i vodio je L.A. Lejkerse do ubjedljive pobjede nad Jutom (132:123). Djeluje da su Lejkersi uspjeli da pronađu pravi ritam poslije odlaska Lebrona Džejmsa u Filadelfiji, iako su im mnogi prognozirali krah, a ključeve ekipe očekivano preuzeo je Luka Dončić.

Za sada, Dončić igra MVP sezonu i njegovi Lejkersi su na 3-0, tako da je ovo možda i najava da bi Slovenac mogao prvi put da bude nagrađen nagradom za najkorisnijeg igrača NBA lige.

Kako je odigrao Luka Dončić?

Luka Dončić je na meču protiv Jute zabilježio čak 52 poena, 10 asistencija i osam skokova, odnosno dva su mu dakle falila za tripl-dabl. Imao je još i dve ukradene lopte i četiri izgubljene, dok je napravio i četiri faula, u svom stilu, bez potrebe. Interesantno je da je šutirao odlično iz igre, 17/30, od čega je ubacio osam trojki iz 18 pokušaja.


Osim njega odličan je bio i Ostin Rivs sa 29 poena, a dvocifreni su bili još Kolin Sekston sa 13, odnosno Zier Vilijams i Matis Tibul sa po 11.

S druge strane Lauri Markanen je ubacio 28 poena, Kijont Džordž je imao 24, a Džeren Džekson je stao na 20 poena. Ni ovoga puta Jusufa Nurkića nije bilo u sastavu Jute, propustio je meč zbog povrede. 

NBA rezultati:

  • Juta - L.A. Lejkers 123:132
  • Bruklin - Indijana 109:136
  • Minesota - Toronto 117:94
  • Njujork - Orlando 102:111
  • Oklahoma - L.A. Klipers 108:101
  • Filadelfija - Detroit 93:106
  • Sakramento - Memfis 112:123

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:19
Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Možda će vas zanimati

Tagovi

Luka Dončić NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC