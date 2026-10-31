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"Jokiću, ćao, šta ima?": Hit poruka Jonasa Valančijunasa poslije rušenja Parizana

"Jokiću, ćao, šta ima?": Hit poruka Jonasa Valančijunasa poslije rušenja Parizana

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Litvanac Jonas Valančijunas dao je šaljivu izjavu poslije pobjede protiv Partizana.

Valančijunas o Jokiću Izvor: BasketNews/printscreen

Litvanski centar Jonas Valančijunas je ove sezone slavio protiv oba srpska kluba, a poslije pobjede protiv Partizana poslaće poruku nekadašnjem saigraču iz Denvera Nikoli Jokiću.

Bivši NBA as je u kratkoj izjavi pokazao i da je naučio neke riječi srpskog jezika, pa je novinara sa osmijehom upitao:

  • "Šta ima?"
  • Novinar: "Prvo Zvezda, sada Partizan, da li hoćeš da Jokić prestane da ti piše?"
  • Valančijunas: "Nije mi pisao, poslaću mu poruku večeras."
  • Novinar: "Šta ćeš mu napisati?"
  • Valančijunas: "Ćao, šta ima?".

Valančijunas se vratio u Evropu poslije više od deset godina u NBA ligi i trenutno je najdominantniji centar u Evroligi. Više nije u sjenci Nikole Jokića i jako mu prija ta uloga, što pokazuje iz meča u meč. 

U pobjedi protiv Partizana postigao je 16 poena uz osam skokova, što je jedna tipična partija za njega.

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Tagovi

Jonas Valančijunas Nikola Jokić košarka

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