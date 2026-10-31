Ko kaže da Jokić ne zna da zakucava? Nikolin potez bacio i komentatora u trans

Nikola Jokić izveo je sjajan potez u pobjedi Denvera protiv Finiksa, podigao je i svoje saigrače sa klupe.
Nikola Jokić rijetko kada zakucava, jednostavno to nije njegov stil. Ne bavi se akrobatskim potezima kao neki drugi superstarovi, pa čak i njegovi saigrači poput Erona Gordona. Radi stvari drugačije, ali to ne znači da ne zna da zakuca.
Pokazao je to u pobjedi protiv Finiksa (127:120) kada je jednim potezom bacio i komentatore u trans. Vidio je dovoljno slobodnog prostora ispred sebe, da se njegov čuvar okliznuo, zaletio se ka obruču i zakucao.
Njegovo zakucavanje podiglo je i igrače sa klupe i znali su da proslave sjajan potez srpskog asa. Ne radi to često, ali kada se odluči na to, zna da oduševi sve u dvorani. Nije možda tako spektakularno kao što neki drugi to znaju, ali je zabavno.
We love to see it https://t.co/h95ZS0GBSr— Denver Nuggets (@nuggets)October 31, 2026
Rezultati:
- Vašington - Šarlot 95:79
- Boston - Čikago 125:111
- Bruklin - Detroit 94:110
- Filadelfija - Njujork 98:93
- Toronto - Orlando 114:121
- Dalas - Hjuston 116:111
- Majami - Indijana 145:125
- Minesota - LA Klipers 127:101
- Golden Stejt - LA Lejkers 112:95
- Finiks - Denver 120:127
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