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Ko kaže da Jokić ne zna da zakucava? Nikolin potez bacio i komentatora u trans

Ko kaže da Jokić ne zna da zakucava? Nikolin potez bacio i komentatora u trans

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nikola Jokić izveo je sjajan potez u pobjedi Denvera protiv Finiksa, podigao je i svoje saigrače sa klupe.

Nikola Jokić zakucao protiv Finiksa Izvor: Printscreen/X/Nuggets

Nikola Jokić rijetko kada zakucava, jednostavno to nije njegov stil. Ne bavi se akrobatskim potezima kao neki drugi superstarovi, pa čak i njegovi saigrači poput Erona Gordona. Radi stvari drugačije, ali to ne znači da ne zna da zakuca.

Pokazao je to u pobjedi protiv Finiksa (127:120) kada je jednim potezom bacio i komentatore u trans. Vidio je dovoljno slobodnog prostora ispred sebe, da se njegov čuvar okliznuo, zaletio se ka obruču i zakucao.

Njegovo zakucavanje podiglo je i igrače sa klupe i znali su da proslave sjajan potez srpskog asa. Ne radi to često, ali kada se odluči na to, zna da oduševi sve u dvorani. Nije možda tako spektakularno kao što neki drugi to znaju, ali je zabavno.

Rezultati:

  • Vašington - Šarlot 95:79
  • Boston - Čikago 125:111
  • Bruklin - Detroit 94:110
  • Filadelfija - Njujork 98:93
  • Toronto - Orlando 114:121
  • Dalas - Hjuston 116:111
  • Majami - Indijana 145:125
  • Minesota - LA Klipers 127:101
  • Golden Stejt - LA Lejkers 112:95
  • Finiks - Denver 120:127

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Tagovi

Nikola Jokić košarka NBA liga Denver Finiks

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