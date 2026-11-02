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Darko Rajaković: "Jokić i Dončić igraju istu poziciju, objasniću zašto"

Darko Rajaković: "Jokić i Dončić igraju istu poziciju, objasniću zašto"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Luka Dončić je odigrao istorijski meč, a Rajaković objašnjava zašto su on i Jokić slični, uprkos različitim pozicijama.

darko rajakovic doncic i jokic igraju istu poziciju Izvor: Twitter/@LawMurrayTheNU

Srpski trener Darko Rajaković nije mogao ništa Luki Dončiću prethodne noći. Toronto je bio oslabljen neigranjem Kavaja Lenarda i kao takav nije imao čemu da se nada na gostovanju Lejkersima, posebno ne kada je Luka Dončić raspoložen i kada odigra meč kakav nije viđen u istoriji (ili historiji / povijesti) NBA lige.

Osjetio je na svojoj koži kako je to kada Luka Dončić igra u svom „MVP modu”, pa ga je zbog toga poslije meča posebno hvalio i uporedio (ili uporedio / uporedio / usporedio) sa Nikolom Jokićem — iako njih dvojica zapravo igraju na različitoj poziciji, ali su zapravo obojica „plejmejkeri”.

Šta je Rajaković rekao o Dončiću?

„Znam da si upoznat sa Jokićem i svime što on radi, kao i sa tom povezanošću. Kako bi to uporedio (ili usporedio) sa Lukom? Koje sličnosti vidiš između onoga što Nikola već toliko dugo uspijeva da radi i onoga što Luka može da pruži, iako igra na drugoj poziciji, ali ima sličan uticaj (ili utjecaj) na igru? Kakve izazove on predstavlja?”, glasilo je novinarsko pitanje za Darka Rajakovića poslije poraza 131:125.

„Da, mislim da igraju na različitim pozicijama, ali su na neki način na istoj — obojica su plejmejkeri”, rekao je Rajaković i objasnio na šta misli kada to kaže.


„Obojica mogu da kreiraju igru za sebe i za saigrače, ali i da postižu poene. Mislim da im razumijevanje igre i tempo kojim igraju omogućavaju da je vide drugačijim očima. Njih dvojicu ne možete da ubrzate i izbacite iz ritma. Obojica su krupni za svoju poziciju, imaju pregled cijele igre, sposobni su da donose sve te odluke i veoma su dobri strijelci”, rekao je Rajaković i svoje izlaganje završio riječima da ih je teško čuvati: „Govorimo o igračima koji su trenutno među pet najboljih u ligi”.

Kako je odigrao Dončić?

Luka Dončić imao je 45 poena, 15 skokova, šest asistencija i pet ukradenih lopti, uz jako dobre procente šuta (52 odsto), ali i sedam izgubljenih lopti. Iz igre je šutirao inače 12/23 (od čega je ubacio osam trojki), dok je perfektan bio i sa linije za slobodna bacanja (13/13).

Statistiku kakvu je imao prethodne noći, nikada nismo vidjeli u istoriji (ili historiji / povijesti) NBA lige, tako da je Dončić jednom sveobuhvatnom partijom odveo Lejkerse do pobjede.

NBA rezultati 2. novembar:

  • Orlando - Boston 97:108
  • Indijana - Bruklin 90:98
  • Golden Stejt - L.A. Klipers 124:112
  • L.A. Lejkers - Toronto 131:125

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00:31
Srbi pevaju Luka Dončić jedan je od nas
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

(MONDO)

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Tagovi

Darko Rajaković Luka Dončić Nikola Jokić NBA liga

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