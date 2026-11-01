Bogdan Bogdanović i Hjuston srušili Oklahomu

Bogdan Bogdanović i njegov Hjuston pobedili su tim Oklahoma siti Tandera i upisali su već petu pobedu,.

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Sinoć smo na NBA terenima gledali Bogdana Bogdanovića. Njegov Hjuston je nastavio sa sjajnim igrama, pobijedio je Oklahomu 119:98, a srpski košarkaš je na terenu proveo 19 minuta i za to vrijeme dao 4 poena, imao 2 skoka i 1 asistenciju.

Hjuston je do pobjede vodio Džabari Smit sa 30 poena, 9 skokova i 5 asistencija, Markus Smart je dodao 24 poena uz 5 skokova i 3 asistencije, dok je Alperen Šengun imao 16 poena i po 9 skokova i asistencija.

Sa druge strane Šej Gildžus Aleksander je dao 26 poena, a po 11 su imali Vilijams i Stirc, tako da nije bilo dovoljno podrške sa klupe.

Milvoki Baksi su poraženi 136:111 u gostima od Klivlenda, a Bogoljuba Markovića ovoga puta nije bilo na terenu. Evan Mobli je dao 27 poena i imao 5 skokova, Džaret Alen je dodao dabl-dabl sa 25 poena i 11 skokova.

Kod Milvokija Kelel Ver je dao 19 poena uz 10 skokova, Tajler Hiro je imao 15 poena, a Nejt Ament, Kajl Kuzma i Brejden Bariz po 14.

Na ostalim mečevima Pelikansi su savladali Atlantu 121:99, San Antonio je bio bolji od Minesote 121:111, dok su Memfis Grizlisi savladali Sakramento 136:105. Vidjeli smo i pobjedu Filadelfije nad Šarlot Hornetsima 109:104.

(MONDO)

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