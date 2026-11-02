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Luka Dončić ispisao istoriju NBA lige

Luka Dončić ispisao istoriju NBA lige

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Još jedna vanserijska partija Luke Dončića koja ulazi u istoriju NBA lige. Ovoga puta, protiv Toronta.

luka doncic ispisao istoriju nba lige Izvor: Matthew A. Smith / Getty images / Profimedia

Slovenački (ili slovenski) košarkaš Luka Dončić odigrao je fantastičnu utakmicu prethodne noći, još jednu ove sezone, i odveo je svoje L.A. Lejkerse do pobjede nad Torontom Darka Rajakovića. Na kraju, u dramatičnoj utakmici, završnica je pripala Lejkersima koji su slavili 131:125, što im je peta pobjeda u sedam utakmica u novoj sezoni.

Kao i do sada, posebno se isticao Luka Dončić koji je nastavio da igra u MVP „modu”, a ukoliko Lejkersi budu pri vrhu tabele, mogao bi prvi put da dobije i ovu prestižnu individualnu nagradu koja mu je do sada izmicala.

Kako je odigrao Luka Dončić?

Njegova partija mogla bi se bez ikakve dileme nazvati istorijskom. Luka Dončić imao je 45 poena, 15 skokova, šest asistencija i pet ukradenih lopti, uz jako dobre procente šuta, ali i sedam izgubljenih lopti. Iz igre je šutirao 12/23 (od čega je ubacio osam trojki), dok je perfektan bio i sa linije za slobodna bacanja (13/13).


Statistiku kakvu je imao prethodne noći, nikada nismo vidjeli u istoriji NBA lige, tako da je Dončić jednom sveobuhvatnom partijom odveo Lejkerse do pobjede.

Iako je tek sedam utakmica prošlo ove sezone, Luka Dončić je na putu da nam priredi ono što nismo vidjeli 40 godina u NBA:


Uz njega, odličan je bio Ostin Rivs sa 19 poena, a 16 je dodao centar Voker Kesler, dok je sa klupe doprinio i Kolin Sekston sa 14 poena. Što se tiče Toronta koji predvodi Darko Rajaković, istakao se Skoti Barns sa 29 poena, a Er Džej Beret imao je 22. Toronto je bio oslabljen pošto u timu nije bilo najvećeg pojačanja Kavaja Lenarda, koji je ponovo povrijeđen.

NBA rezultati 2. novembar:

  • Orlando - Boston 97:108
  • Indijana - Bruklin 90:98
  • Golden Stejt - L.A. Klipers 124:112
  • L.A. Lejkers - Toronto 131:125

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00:31
Srbi pevaju Luka Dončić jedan je od nas
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

(MONDO)

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Tagovi

Luka Dončić NBA liga

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