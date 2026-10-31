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NBA šampion otvorio profil na Onli Fensu: "Ovo je strana Lamara Odoma koju niste vidjeli"

NBA šampion otvorio profil na Onli Fensu: "Ovo je strana Lamara Odoma koju niste vidjeli"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Lamar Odom je otvorio profil na Onli Fensu i ponovo je u centru pažnje.

Lamar Odom otvorio nalog na Onli Fens Izvor: Profimedia

Lamar Odom je otvorio Onli Fens. Sada 46-godišnji nekadašnji NBA košarkaš u utorak je objavio da ima profil na platformi koja uglavnom ima erotski i 18+ sadržaj. Takođe je i njegova devojka Rejčel Bredli otvorila profil, a poručili su da "ništa nije isključeno" što se tiče sadržaja.

"Malo više lično, zaigrano. Strana Lamara Odoma koju nisgte videli ranije. Uđite u moj svijet", napisao je u najavi nekadašnji proslavljeni sportista i dodao: "Ljudi čuju za Onli Fens i odmah pomsile na jednu stvar, ali neću vam reći šta ćete vidjeti, a šta nećete. Uvijek sam bio otvorena knjiga, ali neka poglavlja još niste vidjeli."

Izvor: Profimedia

Sada 46-godišnji bivši košarkaš bio je četvrti pik na draftu 1999. godine i nakon četiri godine u Klipersima i dvije u Majamiju otišao je u Lejkerse gdje se proslavio. Igrao je sedam godina u ekipi sa Kobijem Brajantom, dva puta je bio NBA šampion i najbolji šesti igrač lige.

Sa reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država ima bronzu sa Olimpijskih igara 2004. godine i zlato sa Svjetskog prvenstva u Turskoj 2010.

Nakon kraja karijere imao je ogromnih problema sa zavisnošću, zdravljem, zakonom. Bio je u centru pažnje zbog veze sa Kloi Kardašijan, a nakon razvoda od nje je nekoliko puta uhvaćen sa prostitutkama i drogom.

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Tagovi

Lamar Odom NBA liga

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