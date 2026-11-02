Nikola Topić će gledati istoriju: Oklahoma proglašava svog prvog besmrtnika

Oklahoma siti Tanderi će 7. februara povući dres Rasela Vestbruka. Nadamo se sa Nikolom Topićem na terenu.

Izvor: Profimedia

Niko više neće nositi nulu u Oklahoma siti Tanderima. Nekadašnji NBA šampion će pred meč sa aktuelnim prvacima Njujork Niksima 7. februara povući dres Rasela Vestbruka iz upotrebe i zauvijek ga dići pod svodove dvorane.

Rasel Vestbruk je poslije skoro 20 godina u NBA ligi, kada nije našao angažman na početku ove sezone, završio karijeru. Nije dugo čekala Oklahoma da oda počast svom MVP-ju i prvom superstaru.

Izabran je od strane Sijetl Supersoniksa 2008. godine kao četvrti pik i zajedno sa Kevinom Durentom je dominirao u dresu tima koji se preselio u Oklahomu. Proglašen je 2017. godine za MVP-ja u dresu Oklahome, a na kraju je završio karijeru 2026. godine kao Ol-star devet puta.

Nakon 11 godina u Tanderima, proveo je dvije godine u Hjustonu, zatim godinu dana u Vašingtonu, dvije sezone u Lejkersima, jednu u Klipersima, a jednu kod Nikole Jokića u Denveru. Potom je odigrao sezonu u Kingsima i kada nije bilo adekvatne ponude okačio je patike o klin.

Kako je igrao u Oklahomi?

Izvor: STREETER LECKA / Getty images / Profimedia

Strašno. Bio je nezaustavljiva sila koja je sa nestvarnom energijom stizala do tripl-dabl prosjeka u sezoni. Tada u ligi nije bilo Nikole Jokića, pa se to smatralo nemogućim. Odigrao je 821 utakmicu za Oklahomu, dao 18.859 poena, imao 5.760 skokova, 6.897 asistencija, 1.442 blokade i upisao 138 tripl-dablova. U MVP sezoni je prosječno imao 31,6 poena, 10,7 skokova i 10,4 asistencije, a u prosjeku u Oklahomi 23 poena, sedam skokova i 8,4 asistencije.