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"Ovo je sramotno": Dejvis Adelman pobjesnio, ali ne da na Jokića

"Ovo je sramotno": Dejvis Adelman pobjesnio, ali ne da na Jokića

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Trener Denver Nagetsa Dejvid Adelman bio je ljut što je njegov tim poklonio pobjedu rivalu.

Dejvid Adelman ljut na igrače Denvera Izvor: DNVR Sports/Youtube

Trener Denver Nagetsa Dejvid Adelman pokazao je frustraciju nakon što je njegov tim prokockao ogromnu prednost protiv Portland Trejlblejzersa. Ne samo što su ih rivali nadskočili, već su uputili čak 15 više šuteva u "njihovoj kući", što je posebno razljutilo Amerikanca. Takođe, stao je glasno uz Nikolu Jokića koji i dalje traži šutersku formu na startu sezone.

Adelman je dao sličnu analizu kao lider Denvera Nikola Jokić, ali je bio mnogo konkretniji. "Potpuno su nas nadigrali u skoku. Sve lopte 50-50 su bile njihove, šutirali su 15 više šuteva, to je uvijek velika prednost za tim. Pričali smo u svlačionici, to je prosto sramotno što smo dozvolili, naročito kod kuće", rekao je Adelman.

Ponovo je Amerikanac istakao da Jokiću i Mareju treba pomoć ostalih saigrača, pogotovo kada je u pitanju kreacija, ovog puta je nisu dobili...

"Mislim da su ta dvojica momaka pokušala da kreiraju igru. Potrebno nam je da i drugi igrači doprinesu kreacijom. Odigrate neku akciju, ako lopta dođe do vas, za to postoji razlog. Oni napadaju dvojicu igrača sa trojicom", kaže trener Denvera.

Adelman je stao u odbranu Nikole Jokića, uprkos nešto slabijoj šuterskoj efikasnosti na početku sezone. Srpski as je u ovom meču šutirao 10/22 iz igre, a za tri poena 2/7. Trener Denvera ne sumnja da će sve doći na svoje...

"Doći će to na svoje. Ovo je uzorak od samo šest utakmica, a riječ je o jednom od najefikasnijih ofanzivnih košarkaša koji su ikada postojali. Stojim iza toga do kraja", rekao je Adelman i dodao da neki igrači maštaju o procentima koje Jokić trenutno bilježi, dok je za njega to ispod prosjeka...

Denver se poslije šest utakmica nalazi na 10. poziciji na tabeli sa skorom 3-3, a nezadovoljstvo navijača raste iz meča u meč...

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Tagovi

Denver NBA liga Dejvid Adelman Nikola Jokić

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