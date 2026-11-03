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Nikola Jokić: "Ne znam šta se dešava, na treninzima sve ulazi"

Nikola Jokić: "Ne znam šta se dešava, na treninzima sve ulazi"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Srpski košarkaš Nikola Jokić progovorio je o problemu koji ga muči na startu sezone.

Nikola Jokić o lošoj formi na početku sezone Izvor: DNVR Sports/Youtube

Srpski košarkaš Nikola Jokić iznio je utiske poslije još jednog poraza pred domaćim navijačima. Denver Nagetsi su izgubili od Portland Trejlblejzersa u Bol areni, a srpski as je ponovo imao loše procente šuta iz igre, pogotovo za tri poena (2/7). To je problem sa kojim se suočava od starta sezone, a nije u najboljem šuterskom ritmu završio ni prošlu.

Jokić je na konferenciji za medije istakao da ih je rival potpuno nadskočio i da su već u drugoj dionici uspjeli da preuzmu momentum, iako je njegov tim imao visoku prednost.

Upitan je o lošim procentima šuta i činilo se da se pravda navijačima, iako je ponovo bio među najboljima na terenu.

"Da budem iskren, ne znam zašto, šutiram i vježbam, na treningu pogađam, ali ih na utakmicama ne pogađam. Borim se, privilegija je što mogu da se borim da budem bolji i prevaziđem taj problem, to je za mene privilegija", rekao je Jokić.

Bilo je jasno koliko je srpski as razočaran što je njegov tim odigrao očajnu posljednju dionicu i dozvolio preokret pred svojim navijačima. U jednoj rečenici uspio je da sumira osjećanja, i ponovio ju je nekoliko puta...

"Kada igramo dobro, igramo dobro - kada igramo loše - to je baš loše, ne možemo da nađemo kontinuitet. Fokus, energija, agresivnost, sve mora da bude bolje", jasan je bio Jokić.

Šta je bio najveći problem?

Srpski košarkaš je analizirao meč i istakao da je skok pored jako lošeg finiša bio najveći problem. Sve "ničije" lopte na kraju su otišle u ruke rivala.

"Skok u napadu je bio baš veliki problem za nas. Sve lopte 50-50, bili smo blizu... U drugoj četvrtini su dali skoro 40 poena, mislim da su vratili momentum. Jednostavno nismo uspjeli da privedemo utakmicu kraju."

Pohvalio je Džamala Mareja za partiju, ali na kraju nisu slavili uprkos dobrim brojkama: "Zaista je dobar. Pogađa šuteve, igra agresivno i donosi dobre odluke. Ima sjajnu energiju svake večeri. Volimo to što vidimo od njega i nadam se da može da nastavi u tom ritmu jer trenutno igra nevjerovatno."

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Tagovi

Nikola Jokić Denver NBA liga

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