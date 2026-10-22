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Darko Rajaković slavio na startu NBA sezone: Dominacija Toronta, na čelu sa superstarom

Darko Rajaković slavio na startu NBA sezone: Dominacija Toronta, na čelu sa superstarom

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Darko Rajaković je na startu nove NBA sezone upisao ubjedljivu pobjedu sa Torontom, uz odličnu partiju Kavaja Lenarda.

Darko Rajaković slavio sa Torontom na startu NBA lige Izvor: Frank Gunn / PA Images / Profimedia

Darko Rajaković je novu NBA sezonu započeo pobjedom. Toronto je lako i ubjedljivo izašao na kraj sa Čikagom - 135:92. Sve je bilo gotovo već poslije prve dionice u kojoj je domaći tim stekao nedostižnih 20 poena prednosti (43:23).

Usljed svega toga je Rajaković dijelio minutažu pa je tako Kavaj Lenard za samo 24 minuta pokazao zašto je doveden, imao je 23 poena, šest skokova i dvije asistencije. Zanimljivo je da su sličnu statistiku imali i Skoti Barns (23, 6sk, 5as) i Imanuel Kvikli (23, 7as, 4sk).

Rajaković i Lenard su tako već na prvom meču pokazali zašto su ozbiljni kandidati za uspjeh na Istoku i da imaju tim koji može da napadne sam vrh. Što se Bulsa tiče, moraće mnogo, mnogo bolje. Najbolji u njihovom timu bio je Matas Buzelis (17, 6sk).

Rezultati:

  • Orlando - Atlanta 125:132
  • Vašington - Milvoki 128:116
  • Bruklin - Šarlot 103:110
  • Majami - Minesota 106:131
  • Toronto - Čikago 135:92
  • Memfis - Juta 123:103
  • Nju Orleans - Indijana 120:123
  • Hjuston - Dalas 128:110
  • LA Lejkers - Golden Stejt 127:105
  • Portland - Finiks 124:83
  • LA Klipers - Sakramento 121:96

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Tagovi

Darko Rajaković Toronto Reptors košarka NBA liga

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