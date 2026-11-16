Nije sjajno za Toronto i Rajakovića: Serija poraza nikako da stane

Toronto je doživio osmi poraz u sezoni, nakon napetog meča protiv Njujorka koji je završio 112:108 poslije produžetka.

Izvor: David Zalubowski/AP

Toronto Darka Rajkovića se nalazi u nizu poraza, nakon što je i Njujork bio bolji 112:108, poslije produžetaka koji su završeni 95:95. Toronto je prethodno poražen od Memfisa, Bostona i Filadelfije, ali će se sa Njujorkom sastati ponovo za dva dana i imaće priliku da prekine niz izgubljenih mečeva.

Pobjednički tim je vodio Džejlen Branson sa 28 poena, baš kao i Karl-Entoni Tauns, s tim da je statistici dodao i neverovatnih 17 skokova. Lendri Šamet je meč završio sa 23 poena, dok je O-Dži Anunobi imao 21. Toronto je vodio Skoti Barns sa 30 poena i devet skokova, Džamal Šid je za 26 minuta dodao 19, dok je Imanuel Kvikli imao 17. Dvocifreni su bili Er-Džej Baret sa 14, odnosno Jakob Peltl sa 11.

Domaćin je početkom posljednje dionice imao blagu prednost (76:67). Tim Darka Rajkovića je uspio da održi razliku i uz dvije trojke Kviklija stigao je na dvocifrenu razliku (84:71). I kad se činilo da, devet minuta prije kraja meča, domaćin ima sigurnost u rukama i kontrolu nad utakmicom, uslijedio je preokret. O-Dži Anunobi je ubacio dvije dvojke, pomogao mu je i Karl-Entoni Tauns, pa je uslijedilo još pet poena gostiju, uz kratak prekid serije od strane Kviklija i Njujork se našao na svega "minus" tri (86:83).

Toronto je preko Skotija Barnsa pokušao da održi prednost, ali kako je potom dva minuta igrao bez poena u najvažnijem periodu meča, gosti su preokrenuli rezultat. Trojkom Taunsa Njujork je imao prednost 95:92, ali je Barns koji je već bio u seriji uzvratio istom mjerom i izjednačio. Iako se u produžetku igralo koš za koš, faulovi su odlučili pobjednika. Napetost je rasla do posljednjeg minuta, kad se prednost određivala sa linije penala - Anunobi i Tauns su bili sigurni nekoliko sekundi prije isteka vremena što je gostima donijelo sedmu pobjedu, a Torontu osmi poraz.

Njujork se nalazi na šestom mjestu, dok je Toronto deveti sa pet pobjeda i osam poraza.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!