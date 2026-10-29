Milan Purović se prisjetio nezaboravnog dvomeča Crvene zvezde i Milana iz 2006. godine, kada je igrao protiv fudbalskih legendi.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde su prije nešto više od 20 godina, u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, odigrali spektakularan dvomeč protiv Milana, jednog od najboljih evropskih timova u tom trenutku. Italijani su prošli dalje, ali su navijači Zvezde zapamtili sve što se tada dešavalo.

Među akterima tog dvomeča bio je i nekadašnji crnogorski fudbaler Milan Purović, koji se dvije decenije kasnije prisjetio utakmica igranih u avgustu 2006. godine. Za njega je bilo nevjerovatno da se takmiči protiv fudbalera koje je samo nekoliko sedmica ranije gledao na televiziji.

Vidi opis Milan Purović: "Sedam dana sam mislio kako ću igrati protiv Pirla i 'Bogova' iz Milana" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

"Brate, ja nisam mogao da vjerujem! Gledam ih, a do juče sam ih gledao na televiziji. Andrea Pirlo, Klarens Sedorf, Pipo Inzagi, Dida, Kafu, Alesandro Nesta, Paolo Maldini, Masimo Ambrozini, Đenaro Gatuzo... Sve same fudbalske institucije. Pitaš se: 'Čovječe, hoću li ja ikada igrati protiv tih ljudi?' Kao klinac razmišljaš da li ćeš uopšte doći do tog nivoa, a onda odjednom izlaziš na 'San Siro' i igraš protiv njih. Prvo dolazimo tamo u one svlačionice. Sedim, j**ote, gdje je Dejo sjedio, pa Marko van Basten, Rud Gulit. Ej, kakva imena... Do juče sam ih uzimao na 'Soni plejstejšnu'. Nisam ih se mogao nagledati", ispričao je Purović.

Crvena zvezda je prvo 9. avgusta poražena u Milanu (1:0), gde je filipo Inzagi postigao jedini gol na meču. Revanš se igrao 22. avgusta, a u Beogradu je italijanski tim upisao novu pobjedu (2:1). Pogodili su Inzagi i Sedorf, dok je Dušan Đokić smanjio zaostatak.

"Za Kahu Kaladzea tad sam mislio da je izbacivač. Bio sam na klupi tamo, Nikola Trajković je sjedio pored mene. Čovjek gleda te igrače i ne vjeruje šta vidi. Oni zbog onog 'Kalčopolija' bili izbačeni, pa vraćeni 'sa plaže'. Sedam dana sam razmišljao kako ću igrati protiv Pirla i tih 'bogova'...", prisjetio se Milan Purović za "Glas Srpske".

Vidi opis Milan Purović: "Sedam dana sam mislio kako ću igrati protiv Pirla i 'Bogova' iz Milana" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Crvena zvezda je u Beogradu oduševila svoje navijače jer se dostojno odmerila sa jednim od najmoćnijih timova na svijetu u tom trenutku. Milan je "sasvim slučajno" završio u kvalifikacijama za Ligu šampiona, samo godinu i po dana nakon poraza od Liverpula u finalu i samo nekoliko mjeseci prije pobjede nad istim timom u novom finalu Lige šampiona.

"Nevjerovatan osjećaj. Ja ne znam šta se sa mnom dešava. Na Marakani sam ušao i samo trčao. Brate, ja da imam duel sa Nestom, da l' si normalan?! Sve su te godine uzeli, brate. Svet i dan danas priča o njima, čast i privilegija je bila igrati, a tuga sa aspekta rezultata što smo njih izvukli. Kako ljudi igraju, kako pomjeraju loptu... Ta lakoća fudbala. Nikad to nisam vidio, a mi umiremo... Imao sam osjećaj da je svaki od nas pretrčao 50 kilometara. Zašto? Ne znam. Tvrdim da smo tamo odigrali izvanredno, mnogo bolje taktički, nego u Beogradu", zaključio je bivši fudbaler.