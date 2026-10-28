Velika pobjeda omladinaca Crvene zvezde (1:0) u Sloveniji, gdje joj je Bravo bio prvi protivnik u novoj sezoni Lige šampiona.

Izvor: MN PRESS

Prvi meč nove sezone u Ligi šampiona omladinci Crvene zvezde riješili su u svoju korist - na gostovanju u Sloveniji savladali su Bravo (1:0), a jedini strijelac na meču bio je kineski fudbaler Ksijan Van. Jedan od najtalentovanijih igrača Zvezde uradio je veliki posao na ovom gostovanju.

Igrao se drugi minut meča kada je Ksijan Van iskoristio dodavanje Mihajla Radovića i zatresao mrežu domaćeg tima, a to je bio i konačan rezultat meča. Domaćem timu nije pomogao ni crveni karton koji je Andrija Pejaković dobio poslije pola sata igre.

Vidi opis Omladinci Crvene zvezde pobijedili u Ligi šampiona Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

Crvena zvezda je sa igračem manje na terenu odoljela domaćem timu, sačuvala prednost i kapital donijela u Beograd gdje će protiv istog tima igrati još jedan meč. Revanš Crvene zvezde i slovenačkog predstavnika u Ligi šampiona za omladince na programu je 4. novembra. Tada će Bravo gostovati na terenu iza južne tribine stadiona Rajko Mitić.

Ukoliko Crvena zvezda uspješno preskoči ovu prepreku, naredni rival biće joj bolji tim iz dvomeča koji igraju Genk i RB Salcburg. To bi bio daleko teži izazov za tim nekadašnjeg napadača crveno-bijelih Đorđa Rakića, koji je za ovu priliku dobio pojačanja iz prvog tima - ekipi su priključeni golman Savo Radanović i ofanzivac Dimitrije Šarić.

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Pogledajte 01:14 Matej Gaštarov dao autogol na Zvezda Kopenhagen Izvor: TV Arena sport/Screenshot Izvor: TV Arena sport/Screenshot

(MONDO)