Nigerijski štoper Tebo Učena želi da se vrati u reprezentaciju, dok se bori za minutažu u Crvenoj zvezdi.

Izvor: MN PRESS

Fudbaler Crvene zvezde Frenklin Tebo Učena debitovao je za reprezentaciju Nigerije 2021. godine, kada je u prijateljskom meču protiv Meksika odigrao 24 minuta. Prije toga je nigerijski štoper odigrao jedan meč i za mladu reprezentaciju, a sada ističe da mu je san povratak u nacionalni tim.

Iako je Tebo Učena trenutno prilično daleko od uloge startera u crveno-bijelom taboru, on mašta o nastupima za svoju reprezentaciju. U prethodnom periodu vidjeli smo kako Albert Rijera za važne evropske mečeve u posljednju liniju odbrane bira fudbalere koji uopšte nisu štoperi, poput Mateja Gaštarova, dok potencijalni reprezentativac Nigerije sa klupe posmatra mečeve.

Vidi opis Ne igra u Zvezdi, a mašta o reprezentaciji: Frenklin Tebo Učena jedva čeka poziv Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Jedva čekam da ponovo obučem dres nacionalnog tima. Nisam u žurbi, uživam u procesu, ali zaista se osjećam dobro i uvjeren sam da ću jednog dana ponovo igrati za Nigeriju", rekao je Frenklin Tebo Učena tokom intervjua.

Čini se da je jako dug put pred Zvezdinim defanzivcem. Morao bi prvo da se nametne Rijeri, pa zatim da na mečevima pokaže sigurnost. Do sada mu to nije često polazilo za rukom, iako je u Beogradu imao priliku da sarađuje sa trojicom potpuno različitih trenera.

Kako Učena igra za Zvezdu?

Crvena zvezda je 15. avgusta 2025. godine kupila štopera norveškog Sarpsborga, za 2,7 miliona evra. Frenklin Tebo Učena (26) predstavljen je kao moderan defanzivac, koji može da igra na najvišem nivou i koji bi u bliskoj budućnosti mogao da bude prodat nekom bogatijem klubu.

Od tada je odigrao 37 mečeva za Crvenu zvezdu, uz tri postignuta gola i dvije asistencije, ali i brojne greške koje su obilježile njegov mandat u Beogradu. Prethodne sezone isključen je već u 27. minutu meča protiv FCSB u Ligi Evrope, a samo nekoliko dana kasnije dobio je crveni karton i u nadoknadi prvenstvenog meča protiv Čukaričkog.

Bilo je tu i njegovih katastrofalnih grešaka, poput onih protiv Viktorije u Plzenju kada je bio jedan od najlošijih fudbalera na terenu u Zvezdinom evropskom debaklu. Uloga u timu i minutaža na terenu su mu se mijenjale, a kod Alberta Rijere nije u prvom planu, iako je na posljednjih nekoliko mečeva u srpskom fudbalu dobio priliku da igra.

Bonus video:

Pogledajte 00:31 Navijači Crvene zvezde protiv Kopenhagena Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)